Βόλος: Παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας ο Αμπάντα

Βόλος: Παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας ο Αμπάντα

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Βόλος: Παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας ο Αμπάντα

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Παρελθόν από την ομάδα του Βόλου αποτελεί ο Λερόι Αμπάντα με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Γάλλο αριστερό μπακ.

Σε μια μεταγραφική περίοδο οι ομάδες εκτός από τις κινήσεις ενίσχυσης κάνουν και αποδεσμεύσεις παικτών. Ο Βόλος φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την λύση του συμβολαίου του Γάλλου αριστερού μπακ, Λερόι Αμπάντα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Leroy Abanda, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

@Photo credits: INTIME
     

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