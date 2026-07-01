Η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ ανακοίνωσε τον 22χρονο στόπερ Θανάση Τριανταφύλλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο.

Στην Κροατία και συγκεκριμένα στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θανάσης Τριανταφύλλου, που έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο.

Ο γεννημένος στις Σέρρες στις 22/7/03 κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον κροατρικό σύλλογο, ενώ στον Βόλο συνολικά είχε 26 συμμετοχές. Έχει παίξει επίσης 22 ματς στον Αιολικό.

Η ανακοίνωση της Λοκομοτίβα: «Ο 22χρονος Έλληνας αμυντικός Αθανάσιος Τριανταφύλλου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Λοκομοτίβα! Ο νεαρός αμυντικός φτάνει στην ομάδα του Ζάγκρεμπ από τον Βόλο κι εντάχθηκε στην ομάδα της Λοκομοτίβα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Τριανταφύλλου είναι μέλος του Βόλου από το 2021 και πέρασε τη σεζόν 2023/24 δανεικός στον Αιολικό, όπου απέκτησε εμπειρία και χρόνο συμμετοχής. Μετά την επιστροφή του, κέρδισε μια θέση στην πρώτη ομάδα του Βόλου και πραγματοποίησε συνολικά 26 εμφανίσεις για τον ελληνικό σύλλογο. Τη σεζόν 2025/26, πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις στην ελληνική Super League.

Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας του, έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος αμυντικός με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Με ύψος 1,92 εκατοστά και δυνατή σωματική διάπλαση, αντιπροσωπεύει το προφίλ ενός σύγχρονου αμυντικού που ξεχωρίζει για τη σκληρότητά του στις μονομαχίες, την ασφάλεια στις αμυντικές αποστολές και το ποιοτικό του παιχνίδι στον αέρα.

"Είμαι χαρούμενος που έφτασα στη Λοκομοτίβα και το Ζάγκρεμπ. Το κροατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικό, και η Λοκομοτίβα είναι ένας σταθερός σύλλογος με καλά αποτελέσματα, καλούς παίκτες και έναν αναγνωρίσιμο τρόπο εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό βήμα στην καριέρα μου.

Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και θα προσπαθήσω να τη δικαιολογήσω με τις εμφανίσεις μου στο γήπεδο. Εν τω μεταξύ, έχω ήδη μάθει μερικές κροατικές λέξεις, "άμε, Λόκοσι!", είπε ο Έλληνας αφού υπέγραψε για τον σύλλογο από την Καζέριτσα.

Αθανάσιο, καλώς ήρθες στη Λοκομοτίβα και καλή τύχη με τη γαλανόλευκη φανέλα!».