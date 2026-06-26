Στον Παναθηναϊκός θα είναι το μέλλον του Γιώργου Καλμπουρτζή για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο Γιώργος Καλμπουρτζής. Ο 17χρονος Έλληνας δεξιός μπακ αποτέλεσε βασικό κομμάτι της Κ17 των «πρασίνων», που πήρε το πρωτάθλημα και δικαίως ανταμείφθηκε με τον τρόπο αυτό από το «τριφύλλι», το οποίο τον έδεσε έτσι για την επόμενη τριετία.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιώργο Καλμπουρτζή. Ο Καλμπουρτζής θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός δεξιός μπακ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαΐου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στην ακαδημία του Ντίνου Κούη. Το 2023 ήρθε στον Παναθηναϊκό και την περασμένη σεζόν αποτέλεσε βασικό μέλος της Κ17 του Τριφυλλιού, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την Κ19 των Πράσινων.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Γιώργος Καλμπουρτζής ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι μια ξεχωριστή στιγμή και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία μου. Ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά και με πάθος, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν μέχρι σήμερα.»

Μάθετε όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού εδώ.