Κανσιλιέρι: Ολυμπιακός - Οι Ιταλοί τον διατηρούν στην... κούρσα για τον 24χρονο εξτρέμ
Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού έχει πάρει... φωτιά τα τελευταία 24ωρα με τους Πειραιώτες να δουλεύουν ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα προκειμένου να κλείσουν όσο περισσότερες «τρύπες» γίνεται ενόψει της προετοιμασίας.
Ο Ματέο Κανσιλιέρι της Λάτσιο παραμένει ως μία περίπτωση που βρίσκεται ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα για την αναβάθμιση των άκρων της επίθεσης καθώς οι Ιταλοί έχουν τους Πειραιώτες ως άμεσους αντιπάλους της Τορίνο.
Σύμφωνα με το «Skysports», ο 24χρονος εξτρέμ βρίσκεται στα... ραντάρ του ιταλικού συλλόγου, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στην διεκδίκηση του όμως ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που επίσης ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την απόκτησή του ενώ έχουν αναφέρει και τη Φιορεντίνα σε αυτό.
Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός προέρχεται από μία φουλ σεζόν με τη Λάτσιο καθώς μέτρησε 30 συμμετοχές στη Serie A με 4 γκολ και 2 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.