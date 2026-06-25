Ο Ματέο Κανσιλιέρι παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι είναι άμεσος αντίπαλος της Τορίνο.

Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού έχει πάρει... φωτιά τα τελευταία 24ωρα με τους Πειραιώτες να δουλεύουν ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα προκειμένου να κλείσουν όσο περισσότερες «τρύπες» γίνεται ενόψει της προετοιμασίας.

Ο Ματέο Κανσιλιέρι της Λάτσιο παραμένει ως μία περίπτωση που βρίσκεται ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα για την αναβάθμιση των άκρων της επίθεσης καθώς οι Ιταλοί έχουν τους Πειραιώτες ως άμεσους αντιπάλους της Τορίνο.

Σύμφωνα με το «Skysports», ο 24χρονος εξτρέμ βρίσκεται στα... ραντάρ του ιταλικού συλλόγου, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στην διεκδίκηση του όμως ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που επίσης ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την απόκτησή του ενώ έχουν αναφέρει και τη Φιορεντίνα σε αυτό.

Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός προέρχεται από μία φουλ σεζόν με τη Λάτσιο καθώς μέτρησε 30 συμμετοχές στη Serie A με 4 γκολ και 2 ασίστ.