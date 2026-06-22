Άρης: Έκανε δώρο εισιτήριο διαρκείας στον Αρειανό που ήθελε να «περάσει» Θεσσαλονίκη
Ο Λάζαρος έγινε viral κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς σε ερώτηση δημοσιογράφου για τους στόχους του, είχε πει ότι θα επιδίωκε την εισαγωγή του σε πανεπιστημιακή σχολή με έδρα τη Θεσσαλονίκη ούτως ώστε να μη χάσει κανέναν αγώνα του Άρη.
Η ΠΑΕ φρόντισε να τον διευκολύνει καθώς του έκανε δώρο το πρώτο εισιτήριο διαρκείας και μάλιστα ο 18χρονος μίλησε στην κάμερα της «κίτρινης» ΠΑΕ την οποία ευχαρίστησε για τη συμβολική κίνηση.
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