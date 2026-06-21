Ο κόσμος της ΑΕΚ υποδέχεται με... λύσσα και υποκλίνεται στο πιο μάγκικο!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την απρόσμενη επιτυχία και ανταπόκριση του κοινού της πρωταθλήτριας στο ταξίδι του τροπαίου και για τον Δικέφαλο που δημιουργεί γενιές...

Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν πληροφορήθηκα για την απόφαση της διοίκησης της ΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου να ταξιδέψει η κούπα του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα δεν ξετρελάθηκα με την ιδέα και το μετανιώνω διότι μοιάζει λίγο εγωιστικό. Διότι προφανώς εμείς που είμαστε στην Αθήνα το θεωρούμε κάτι δεδομένο μιας και μπορούσαμε να το δούμε, να το απολαύσουμε και γενικά να το ζήσουμε όπως το επιθυμούμε και του άξιζε... Στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό όμως δεν είναι δυνατό να συμβεί και οι φίλοι της Ένωσης που βρίσκονται παντού και συνιστούν τεράστια δύναμη για την ομάδα: άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τα νούμερα με τον Δικέφαλο να δίνει μάχη με τον Ολυμπιακό για τις πρωτιές και να είναι πολύ μπροστά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο κομμάτι του κοινού της και της παρουσίας αυτού στα γήπεδα του πρωταθλήματος της Superleague. Επαναλαμβάνω δεν χρειάζεται παρά ένα τσεκάρισμα στους αριθμούς για να το επιβεβαιώσει κανείς...

Προσέξτε δεν αναφέρομαι μόνο στα εντός έδρας ματς, δηλαδή στους αγώνες στης Φιλαδέλφειας τα μέρη όπου από την έναρξη λειτουργίας της έως τώρα είναι σχεδόν μόνιμα γεμάτη, αλλά γενικά μιας και η ΑΕΚ ήταν by far η πρώτη ομάδα συνολικά, σε παρουσία κοινού και σε όλα τα εκτός έδρας ματς που έδωσε με αγώνα σταθμό εκείνον στον Βόλο. Να θυμίσω εδώ ότι στο συγκεκριμένο ματς στο Πανθεσσαλικό ο Δικέφαλος έκανε ρεκόρ παρουσίας κόσμου σε εκτός έδρας αναμέτρηση και ο λαός της έγραψε ακόμη μια φορά ιστορία... Επαναλαμβάνω ότι αυτό συνέβη και σε άλλα γήπεδα της επαρχίας όπου οι φίλοι της Ένωσης πήγαν περισσότεροι από οποιασδήποτε άλλης ομάδας το κοινό για να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και να πάρει τα ματς. Τεράστια απόδειξη για την επιθυμία, το πόσο μεγαλώνει η ...λίμνη, αν προτιμάει κανείς η δεξαμενή οπαδών της ΑΕΚ και έπεται συνέχεια, είναι μόνο η αρχή, η πρώτη 5ετια, σε ότι αφορά την εποχή της επιστροφής στην Νέα Φιλαδέλφεια!

Από όλα τα παραπάνω και κυρίως από την αντίδραση του κόσμου της ΑΕΚ ήδη στο ταξίδι του τροπαίου οφείλω να αναγνωρίσω και να αναδείξω το σωστό της απόφασης της διοίκησης και την ανθρώπων της να προχωρήσουν σε αυτή τη κίνηση. Ο κόσμος του Δικέφαλου υποδέχεται με... λύσσα και υποκλίνεται στο πιο μάγκικο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα του Νίκολιτς: έτσι την έχει βαφτίσει αυτή τη κούπα ο κόσμος της Ένωσης και δικαιολογημένα μιας και μόνο με μια ακόμη μπορεί να συγκριθεί. Αυτή του 1989 όταν και πάλι την κατέκτησε απέναντι στον Ολυμπιακό μιας και οι δυο τους και τότε, όπως συνέβη και φέτος επί της ουσίας, διεκδίκησαν τον τίτλο. Τούτη τη φορά βέβαια το έκανε πολύ πιο εύκολα και με διαφορά συγκριτικά με τότε που υποχρεώθηκε να παίξει τελικό στο ΟΑΚΑ με τους ερυθρόλευκους (αυτό συνέβη γιατί οι κιτρινόμαυροι γνώρισαν απρόσμενη ήττα στην Ριζούπολη με 2-1 αν θυμάμαι σωστά από τον Απόλλωνα) και να κερδίσει με τον Καραγκιοζόπουλο το πιο μάγκικο κατ' εμέ...

Έπειτα έρχεται η κούπα η φετινή και από τις συνολικά 14 στη 3η θέση των πιο μάγκικων κατακτήσεων είναι του 2018! Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η κατά τα άλλα απρόσμενη τεράστια ανταπόκριση του κόσμου όπως αποδείχθηκε στην Καλαμάτα, το Άργος, το Ναύπλιο και το χαμό που αναμένεται να γίνει απόψε και στην Πάτρα. Το χαμόγελο και η χαρά των παιδιών και των οικογενειών γενικά αναδεικνύει και τη σημασία και ουσία της απόφασης να ταξιδέψει το τρόπαιο παντού στην χώρα μιας και δίνεται η ευκαιρία σε κόσμο που ίσως δεν γίνεται να βρεθεί στην Αθήνα για να το ζήσει. Κοινώς να μη δύναται οικονομικά να ανταποκριθεί μια οικογένεια, που είναι το πιο πιθανό να συμβαίνει με τα οικονομικά δεδομένα της κοινωνίας μας, να μπορέσει να βρεθεί έστω και μια φορά κοντά στην ΑΕΚ και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτός κι αν είναι ο πλέον σημαντικός λόγος για να αναδειχθεί το σωστό της απόφασης της διοίκησης της Ένωσης!

Επίσης γεγονός είναι αδιαμφισβήτητο ότι πλέον η ΑΕΚ δημιουργεί συνέχεια και νέες γενιές φίλων-οπαδών της και αυτό το χει αντιληφθεί ο Μάριος Ηλιόπουλος από τη δυναμική που έβγαλε η δημιουργία του νέου γηπέδου στην πόλη της, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το ταξίδι του τροπαίου ενισχύει αυτή τη κατάσταση της δημιουργίας νέο φίλαθλο κοινό για την πιο όμορφη, για την υπέροχη, κιτρινόμαυρη φυλή... Οι εικόνες για τα παιδιά με την κούπα του πρωταθλήματος στην πόλη τους στην επαρχία είναι από αυτές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους, στο μυαλό τους και την καρδιά τους...

***Γιορτή του πατέρα λέει σήμερα και μου λείπεις πάντα τόσο πολύ Μεγάλε, όπως κάθε χρόνο, από τότε που έφυγες... Χρόνια (μας) πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!