Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί κι επίσημα ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Ντινάμο Κιέβου.

Χωριστούς δρόμους κι επίσημα θα ακολουθήσουν ο ΠΑΟΚ με τον Τόμας Κεντζιόρα, αφού ο Πολωνός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Ντινάμο Κιέβου. Ο ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του βορρά» είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με το κλαμπ λόγω της οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του και ενεργοποιήθηκε βάσει συμμετοχών.

Οι «ασπρόμαυροι» ανέλυσαν τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα αυτό και αποφάσισαν να μην σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ουκρανία, η οποία πήγαζε σε μεγάλο βαθμό από την σύζυγό του, η οποία κατάγεται από κει και ήθελε να επιστρέψει σπίτι της.

Κάπως έτσι εκείνοι συναίνεσαν στην αποχώρηση του 31χρονου δεξιού μπακ, χωρίς να λάβει χρήματα κι εκείνος πήγε και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τη Ντινάμο Κιέβου.

Η ανακοίνωση της Ντινάμο Κιέβου

Ο Τόμας Κέντζιορα επιστρέφει στην Ντιναμό 😎

📑 Ο Πολωνός αμυντικός Τόμας Κέντζιορα θα αγωνιστεί ξανά για την Ντιναμό Κιέβου. Ο 32χρονος παίκτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «μπλε».

ℹ️ Ο Τόμας αγωνίζεται για την Ντιναμό από το 2017 και έχει αγωνιστεί για την ομάδα μας σε σχεδόν 200 αγώνες σε όλα τα τουρνουά. Μετά την έναρξη του πλήρους πολέμου, αγωνίστηκε για την πολωνική «Λεχ» και τον ελληνικό ΠΑΟΚ, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 2024.

🤝 Ο αμυντικός επιστρέφει στο Κίεβο ως ελεύθερος παίκτης.

Συγχαίρουμε τον Τόμας για την επιστροφή του στην οικογένεια της Ντιναμό και του ευχόμαστε πολλούς λαμπρούς αγώνες, νίκες και νέα τρόπαια με ένα μπλουζάκι με το γράμμα «D» στο στήθος του 🤍💙