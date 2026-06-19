Ο Τόμας Κεντζιόρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Ντιναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να συναινεί στην αποχώρησή του και να στρέφει πλέον όλη την προσοχή του στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Η υπόθεση του Τόμας Κεντζιόρα οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τον Πολωνό αμυντικό να βρίσκεται ένα βήμα από την επιστροφή του στη Ντιναμό Κιέβου.

Παρότι το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ ανανεώθηκε αυτόματα μετά την επίτευξη του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων οδήγησαν τις δύο πλευρές σε διαφορετική κατεύθυνση.

Ο 31χρονος στόπερ επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ουκρανία, με σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να παίζουν και οικογενειακοί λόγοι, καθώς η σύζυγός του κατάγεται από την Ουκρανία και η οικογένεια ήθελε να επιστρέψει στη χώρα. Από την πλευρά της, η Ντιναμό Κιέβου του προσέφερε διετές συμβόλαιο και κάλυψε τις απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή.

Στον ΠΑΟΚ αντιλήφθηκαν τα δεδομένα και αποφάσισαν να μην σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία του Κεντζιόρα, ο οποίος όλα δείχνουν ότι μέσα στην ημέρα θα ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στη Ντιναμό.

🚨 Tomasz Kędziora podpisze dziś dwuletni kontrakt z Dynamem Kijów!



Dynamo mocno zabiegało o Polaka. Po przeanalizowaniu sytuacji 32-latek wraca do klubu, który bardzo dobrze zna (rozegrał 198 meczów) i czuje się związany. @Meczykipl pic.twitter.com/y0w6ToFWz1 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 19, 2026

Η αποχώρησή του δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ασπρόμαυρων». Ο Δικέφαλος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών που προορίζονται για βασικό ρόλο στο νέο αγωνιστικό πλάνο, ενώ δεν αποκλείεται αργότερα μέσα στο καλοκαίρι να εξεταστεί και η προσθήκη τρίτου στόπερ, ανάλογα με τις εξελίξεις στο ρόστερ.

Η πρώτη μεγάλη προτεραιότητα παραμένει ο Αρίτζ Ελουστόντο. Ο έμπειρος Ισπανός αμυντικός, που αποχωρεί από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ έπειτα από μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή στον σύλλογο του Σαν Σεμπαστιάν, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου θέλουν να κλείσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα το κεφάλαιο της άμυνας, καθώς μετά τις εξελίξεις με τον Κεντζιόρα θεωρείται δεδομένο ότι το κέντρο της οπισθοφυλακής αποτελεί μία από τις θέσεις που χρειάζονται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ενόψει της νέας σεζόν.