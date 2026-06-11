Παναθηναϊκός: Η προεργασία για το... γκάζι, οι αντικειμενικές δυσκολίες και ο χαβάς του Ράφα!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό και τις νέες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μία συνθήκη μη ιδανική. Στο ποδόσφαιρο τα λάθη του χειμώνα θα τα βρεις μπροστά σου. Είτε έχοντας να περάσεις τρεις προκριματικούς γύρους για να παίξεις στο Conference League, είτε για να μπορέσεις να διαμορφώσεις το ρόστερ στα θέλω και τα πρέπει του νέου προπονητή. Μεταγραφική περίοδος όπου οι προσθήκες θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τις δέκα και οι αποχωρήσεις ενεργών συμβολαίων την μισή ντουζίνα, είναι μία μη ιδανική κατάσταση και προφανώς ευχή όλων και επιθυμία στο ''πράσινο στρατόπεδο'' είναι να τους βρει το καλοκαίρι του 2027 σε κατάσταση... ΑΕΚ. Να υπάρχει, δηλαδή, σχεδιασμός για τέσσερις-πέντε προσθήκες και ισάριθμες αποχωρήσεις. Αν τούτο συμβεί, θα σημαίνει πως το Τριφύλλι θα έχει βάλει το ποδοσφαιρικό του τρένο στις σωστές ράγες.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την σεζόν την ερχόμενη Τρίτη, 16/6 και την Δευτέρα 22/6 αναχωρεί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντορν. Όλο αυτό το διάστημα ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, έχει κάνει την προεργασία του, παρέδωσε έτοιμες λίστες στον Γιάκομπ Νίστρουπ και σε συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι, αυτή η τριανδρία με πολύ καλή επικοινωνία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Σχεδιασμός που περιλαμβάνει δύο τερματοφύλακες, δύο στόπερ, αριστερό μπακ, δεξί μπακ, δύο κεντρικούς χαφ, σέντερ φορ και δεξιό εξτρέμ αν ο Πελίστρι πουληθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, σενάριο που άπαντες στο Τριφύλλι θεωρούν ως ιδανικό.

Μέσα στη μη ιδανική συνθήκη που αναφέραμε στον πρόλογο, ο Παναθηναϊκός είναι... αντιμέτωπος με καλοκαίρι που έχει Μουντιάλ 48 ομάδων και κάνει την αγορά αρκετή στριφνή και δύσκολη μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Οι στόχοι, όπως πρέπει, είναι υψηλοί και τα ''ναι'' αυτά την εποχή είναι δύσκολα και συνήθως συνοδεύονται από υπεραξίες που θέλοντας και μη θα αναγκαστεί να πληρώσει το Τριφύλλι για να κάνει on time τις πρώτες του κινήσεις. Οι περιπτώσεις τον Γιάνσεν, Καμαρά, Βλαχοδήμου δείχνουν πως ο σύλλογος ψάχνει παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο το σύνολο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν δουλευτεί, που είναι σε καλό επίπεδο, σε καλό δρόμο και μέχρι να μπει η ομάδα στο αεροπλάνο για Ολλανδία είναι πιθανό να αρχίσουν να... σκάνε!

Με δεδομένο πως αριστερός και δεξιός μπακ πίσω από Κυριακόπουλο και Καλάμπρια δεν υπάρχει, με δεδομένο πως τερματοφύλακας πέραν του Κότσαρη δεν υπάρχει(πιθανή η παραμονή Τσάβες και κίνηση βασικού μετά) και με δεδομένο πως Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς δεν υπολογίζονται στο ''9'', σε αυτές τις θέσεις ο Παναθηναϊκός πρέπει να πατήσει το... γκάζι, να κλείσει τα κενά ενόψει προετοιμασίας ώστε ο Νίστρουπ να δουλέψει όσο καλύτερα γίνεται στο βασικό στάδιο και στη συνέχεια με ηρεμία να κάνει τις δυνατές κινήσεις που ψάχνει στη μεσαία του γραμμή.

Μπορεί αυτή την στιγμή να κυριαρχεί η άποψη πως ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω μεταγραφικά αλλά όπως γράφουμε σε τούτη γωνιά κάθε τέτοια εποχή, μία δίκαιη και σωστή αξιολόγηση της μεταγραφικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται σε τρεις φάσεις:

Η πρώτη φάση να αφορά τις κινήσεις που έγιναν μέχρι να μπει στα προκριματικά του Conference League ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πόσα νέα ''εργαλεία'' προσφέρθηκαν στον προπονητή ενόψει του πρώτου σημαντικού στόχου της σεζόν.

Η δεύτερη φάση να αφορά τις κινήσεις στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, το... ταμείο που λέμε στο φινάλε του ''παζαριού'', ώστε να διαπιστώσουμε αν ο Παναθηναϊκός κάλυψε τα κενά που υπήρχαν. Και φυσικά η τρίτη φάση έρχεται στο τέλος της σεζόν, την άνοιξη του 2027, όπου τα νέα πρόσωπα θα μπορούν με ασφάλεια να αξιολογηθούν και τα όσα έδωσαν ή δεν έδωσαν στο σύνολο. Μεταγραφικός σχεδιασμός στις 11 Ιουνίου δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και δίκαιοι. Οπότε, υπομονή, στην Ελλάδα βιαζόμαστε να κρίνουμε λες και μας αναγκάζει κανείς. Όλα στην ώρα τους.

Κατά τα άλλα ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ξανά και μας έκανε σοφότερους. Για αρχή... αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός του είπε να βγει τέταρτος. Μπορεί να του ζήτησαν και να μην υποβιβαστεί. Εξάλλου όταν ανέλαβε το Τριφύλλι ήταν θεωρητικά στο +1 από τον Λεβαδειακό και στο -5 από τον πρώτο. Τι πιο φυσιολογικό από την διοίκηση ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου να προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε έναν προπονητή και να του θέτει ως στόχο το να περάσει την εξαιρετική κατά τα άλλα ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Αυτό που ειπώθηκε στην... θρυλική συνέντευξη στο Λόνδινο ήταν το να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται η ομάδα στο πρωτάθλημα, να πάρει το Κύπελλο και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Το ''μου είπαν να παρατήσω το Europa League'' όταν σε συμβόλαιο υπήρχε μπόνους προκρίσεων και όταν μετά την Πλζεν η διοίκηση του κλαμπ έταξε πριμ 1 εκατομμυρίου ευρώ για πρόκριση επί της Μπέτις, μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να χαρακτηριστεί. Η πραγματικότητα είναι μία, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό και πάμε παρακάτω.

Ο Μπενίτεθ απέτυχε παταγωδώς, ο αθηναϊκός σύλλογος έγινε ο έκτος σύλλογος που προχώρησε σε λύση της συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή σε ένα χρονικό διάστημα 6-9 μηνών και η ζωή συνεχίζεται. Η εικόνα της ομάδας πάνω στο χορτάρι ήταν εκτρωματική, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τους δείκτες απόδοσης του συνόλου και από το 0/6 στα play offs, όπου γράφτηκε ιστορία...