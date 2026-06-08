ΑΕΚ: Ο λόγος της πρόωρης αποχώρησης του Ζίνι από την εθνική Ανγκόλας
Όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομοσπονδία της Ανγκόλας, ο Ζίνι αποχώρησε πρόωρα από την προετοιμασία της ομάδας κι έτσι δεν θα δώσει το «παρών» στο δεύτερο φιλικό της ομάδας τον Ιούνιο την Τρίτη (09/06) κόντρα στην Κεντροαφρινικανική Δημοκρατία.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εκείνος ζήτησε να φύγει νωρίτερα από την αποστολή προτάσσοντας οικογενειακούς λόγους και γι' αυτό το αίτημά του έγινε δεκτό. Στο πρώτο φιλικό κόντρα στην Μαυριτανία, όπου οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, εκείνος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα.
Συνολικά μετράει 24 συμμετοχές με το εθνόσημο κι έχει σκοράρει 8 τέρματα.
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