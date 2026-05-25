Η ανακοίνωση της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας για τον Παρασκευά Άντζα.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πιο φτωχό. Ο σπουδαίος Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην Εθνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας (έπαιξε στο ξεκίνημα της καριέρας του στον Πανδραμαϊκό), έφυγε από τη ζωή πριν συμπληρώσει τα 50 χρόνια, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η Ξάνθη και η Δόξα Δράμας εξέδωσαν ανακοίνωση για τον χαμό ενός σπουδαίου αθλητή, όπως ήταν ο Άντζας.

Η ανακοίνωση της Ξάνθης:

«Η Διοίκηση του Α.Ο. ΞΑΝΘΗ είναι συντετριμμένη και εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μιας από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ομάδας μας.

Ο Παρασκευάς Άντζας υπηρέτησε τον ΑΟΞ με ήθος, αξιοπρέπεια, πάθος και απόλυτη αφοσίωση, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για ολόκληρη την αθλητική κοινωνία της Ξάνθης. Η ποδοσφαιρική του αξία ήταν αδιαμφισβήτητη, όπως και η προσωπικότητα που τον συνόδευε εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με την παρουσία του τίμησε τη φανέλα της ομάδας μας και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου, αποτελώντας πρότυπο για τις νεότερες γενιές αθλητών.

Η οικογένεια του ΑΟΞ αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση έναν σπουδαίο άνθρωπο και αθλητή.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Καλό ταξίδι, Παρασκευά…

Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του συλλόγου και του κόσμου της Ξάνθης».

Η ανακοίνωση της Δόξας Δράμας: «Καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων, Παρασκευά Άντζα.

Η οικογένεια του Γ.Σ. Δόξα Δράμας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για την αδόκητη απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου μας, Παρασκευά Άντζα ο οποίος έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος το δραμινό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Παρασκευάς Άντζας δεν υπήρξε απλά ένας σπουδαίος αθλητής που τίμησε τη φανέλα με το «Μαυραετό» στο στήθος. Αποτέλεσε αναπόσπαστο και λαμπρό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου μας. Με το πάθος, το ήθος και την αδιαμφισβήτητη κλάση του κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του και την καθολική αναγνώριση των φιλάθλων μας, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στα γήπεδα όπου αγωνίστηκε.

«Οι «Μαυραετοί» δεν ξεχνούν ποτέ εκείνους που μάτωσαν για τη φανέλα και κράτησαν ψηλά την περηφάνια αυτού του ιστορικού συλλόγου.

Σύσσωμη η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος της Δόξας Δράμας απευθύνουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Παρασκευά. Θα είσαι πάντα ένας από εμάς».



