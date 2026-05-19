Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό μετά και το τελευταίο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα.

Στα δικά μου τα μάτια οι πιθανότητες να έχανε την Κυριακή ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια δεν ήταν παραπάνω από 10%. Δεν ήξερα αν θα κέρδιζε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι μίνιμουμ δεν θα έχανε. Έβλεπα 45% ισοπαλία και 45% διπλό.

Ήταν καθαρά θέμα αριθμών. Διότι, μετά και το 1-1 προχθές, έχουν διαμορφωθεί τα εξής δεδομένα:

Πρώτον, στους 15 τελευταίους εκτός έδρας (ΟΑΚΑ και Φιλαδέλφεια) αγώνες του για το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει εφτά νίκες, εφτά ισοπαλίες και μία ήττα.

Δεύτερον, στους 11 τελευταίους αγώνες του στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια (παλιό και καινούριο) για το πρωτάθλημα κόντρα στην ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και μία ήττα.

Τρίτον, στους οκτώ τελευταίους αγώνες του στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια (το καινούριο) για το πρωτάθλημα κόντρα στην ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα.

Η μοναδική ήττα ήταν το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0 με γκολ του Ελίασον στο 90ο λεπτό το 2024.

Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, έβλεπα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχανε προχθές και πολύ πιθανόν να κέρδιζε. Τελικά δεν έχασε, αλλά έμεινε στην ισοπαλία, ισοφαριζόμενος στο 72ο λεπτό. Πολύ απλά, γιατί ο φετινός Ολυμπιακός αποδείχθηκε ότι ήταν μέχρι και εκεί στα εκτός έδρας ντέρμπι. Μέχρι δηλαδή την ισοπαλία. Έπαιξε σε όλα καλά, αλλά σε σύνολο έξι, κέρδισε μόνο ένα, κι αυτό στη Λεωφόρο με τον 4ο ης βαθμολογίας Παναθηναϊκό. Όχι ότι δεν ήταν καλό αυτό το διπλό, κάθε άλλο-δεν ήταν όμως αρκετό.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πήγε δύο φορές στην Τούμπα κι έχασε. Είτε προηγούμενη η ίδια στο σκορ (στο 22΄) τον περασμένο Οκτώβριο έχασε 1-2, δεχόμενη δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά στο β΄ ημίχρονο (63’-75’)…Είτε δεχόμενη πρώτη γκολ (στο 15΄) τις προάλλες έχασε 1-3, δεχόμενη άλλα δύο γκολ μέσα σε άλλα δέκα λεπτά (55’-65’)…

Άλλες δύο φορές πήγε στη Φιλαδέλφεια κι έφερε ισοπαλία. Είτε μένοντας πίσω στο σκορ (στο 59’) κι ισοφαρίζοντας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων (1-1) τον Φεβρουάριο. Είτε προηγούμενος στο σκορ (στο 41΄) και ισοφαριζόμενος (1-1) στο 72’, προχθές.

Και πήγε κι άλλη μία φορά στη Λεωφόρο και έφερε κι εκεί 1-1, με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει το σκορ στο 49’ και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 92’.

Βλέπουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό σε έξι εκτός έδρας ντέρμπι, με διαφορετικές κι όχι ίδιες συνθήκες, να έχει ισοπαλίες στα μισά (τρία), δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ και μία νίκη επί του ΠΑΟ. Σε όλα σκόραρε, αλλά μόνο σε ένα πέτυχε πάνω από ένα γκολ, στο 2-0 επί του ΠΑΟ. Σε όλα έφαγε γκολ, με εξαίρεση ένα, το 2-0 επί του ΠΑΟ. Άρα, είναι ξεκάθαρο: ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές ενώ έπαιζε καλά σε όλα τα ντέρμπι μακριά από το Καραϊσκάκη, δεν μπορούσε να κρατήσει το μηδέν και δεν μπορούσε και να βάλει πάνω από ένα γκολ.

Ο Τζολάκης διατήρησε το μηδέν μόνο σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Ο Στρακόσια σε τρία (με Ολυμπιακό 1-0, με ΠΑΟΚ 0-0 και με ΠΑΟ 0-0). Ο Γιόβιτς έβαλε τέσσερα γκολ στα εκτός έδρας ντέρμπι. Ο Ελ Κααμπί δύο. Ίσως είναι πολύ απλοϊκή αυτή η διαπίστωση-σύγκριση, αλλά πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, τα απλά είναι και πιο σημαντικά.

Το άλφα και το ωμέγα σε μία ομάδα είναι ο γκολκίπερ κι ο σέντερ φορ. Από τις επιδόσεις τους κρίνονται πολλά.

Άσχετο: Στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, στην προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, το 2-2 με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο, ο Ποντένσε είχε αποβληθεί. Στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, σε τούτη τη θητεία του στον Ολυμπιακό, το 1-1 με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ο Ποντένσε ρίσκαρε εκ νέου αποβολή του. Ναι, θα ήταν πολύ αυστηρή, δεν νομίζω πως ήταν κόκκινη, αλλά έδωσε δικαίωμα. Όπως είχε δώσει και στο άλλο ντέρμπι (1-1 επίσης) με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, όταν και τότε είχε πάρει αρχικά κίτρινη κάρτα και μετά τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική «γυρνώντας» πίσω στην εξέδρα μία ομπρέλα που του είχαν πετάξει.. Πραγματικά τι να πεις…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι 90ο λεπτό στο παιχνίδι προχθές στη Φιλαδέλφεια. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός ένας φάουλ από πολύ καλή θέση, μέσα αριστερά. Εκεί που ο Ρότα σταμάτησε με χέρια και με πόδια τον Ζέλσον και πήρε κίτρινη, στη φάση που ο Ιταλός διαιτητής δεν άφησε το πλεονέκτημα με τον Ταρέμι να είναι σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή της ΑΕΚ. Αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Τσικίνιο, όχι ο Ρόντινεϊ. Κι ο Πορτογάλος αντί να κάνει μία επικίνδυνη σέντρα, πάει και σουτάρει απευθείας, άστοχα…

Ερώτηση: Έχει βάλει ποτέ γκολ από απευθείας φάουλ 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό; Απάντηση: Όχι. Και θα έβαζε τώρα; Έχοντας να σκοράρει γενικά από τον περασμένο Νοέμβριο; Σοβαρά μιλάμε; Και χάνοντας δύο-τρεις ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι; Ακόμη και προχθές, με την ΑΕΚ, όταν ο Ποντένσε του πέρασε μία πολύ ωραία σέντρα, η κεφαλιά του Τσικίνιο από πολύ καλή θέση ήταν απερίγραπτα άστοχη. Η θέση του φάουλ ήταν εξαιρετική για μία πολύ επικίνδυνη σέντρα. Ο δε Ρόντινεϊ είχε προηγουμένως εκτελέσει δύο πολύ καλά κόρνερ, με τον Ρέτσο να παίρνει κεφαλιές, άσχετα αν δεν τις έκανε γκολ.

Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ούτε την επιλογή του Τσικίνιο. Ούτε την επιλογή του πάγκου να αφήσει τον Τσικίνιο να το εκτελέσει. Και δη απευθείας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔