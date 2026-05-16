Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το ματς της φιέστας της πρωταθλήτριας Ένωσης και την υποχρέωσή , για την γιορτή του Δικέφαλου και το θέμα ανανεώσεων...

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο πάρτι της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ έχει ξεκινήσει από χθες και ήδη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη τα πάντα είναι γιορτινά, ντυμένα στην πιο όμορφη διχρωμία, τη στιγμή που από την Παρασκευή το βράδυ συναντάς παντού γύρω από το γήπεδο της Ένωσης μέλη της πιο όμορφης και αγαπημένης φυλής, της κιτρινόμαυρης... Παντού συναντάς χαμογελαστά πρόσωπα, βλέπεις στιγμές που μένουν για πάντα και ας είναι μικρές, ή μεγάλες, ανάλογα το πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Διότι για μένα συνιστά ευλογία να παρακολουθείς σαν... τρίτος και από μακριά αγκαλιές μεταξύ γνωστών και αγνώστων, να βλέπεις το γνέψιμο του ενός ΑΕΚτζη στον άλλον με το χαμόγελο να φτάνει στα αυτιά, να πιάνει το βλέμμα σου παιδάκια με την υπέροχη φορεσιά του Δικέφαλου και να δείχνουν ο ένας στον άλλον ποιανού παίκτη είναι και μετά να αγκαλιάζονται και να παίζουν μπάλα στην πλατεία του αετού, η οποία είναι γεμάτη από εκατοντάδες παιδάκια με την κιτρινόμαυρη: αλλά κάνουν πατίνι, άλλα παίζουν ποδόσφαιρο, άλλα προτιμούν ποδήλατο, όλα μαζί έχουν την ΑΕΚ στην καρδιά!

Γενικά είναι ευλογία για μένα να βλέπεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου, άγνωστους οι οποίοι θαρρείς κι αυτοί είναι ένα με σένα (και μέλος μιας οικογένειας που πάντα είχες και δεν το ήξερες), να είναι ευτυχισμένοι, υπερήφανοι και πραγματικά χαρούμενοι και αυτό από και για την ΑΕΚ. Διότι μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι κάτι πολύ δευτερεύον στη ζωή μας αλλά όταν σου προσφέρει τέτοιες χαρές σε βγάζει από τη μιζέρια της καθημερινότητας σε μια χώρα στην οποία ο πληθυσμός της, στη συντριπτική πλειοψηφία του, απλά επιβιώνει και έχει μάθει να ζει με ελάχιστες στιγμές ικανοποίησης και χαράς. Από χθες η Νέα Φιλαδέλφεια κινείται στους ρυθμούς της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος του Δικέφαλου και θα το κάνει με εμφατικό τρόπο έως τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πόλη της ομάδας, εκεί που τα όνειρά μας είχαν γίνει μπάζα για δυο δεκαετίες και τελικά επιστρέψαμε και με αυτά τα δυο πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια το εμπεδώσαμε ΟΛΟΙ...

Ανήμερα της μεγάλης γιορτής της ΑΕΚ που δεν δύναται ΤΙΠΟΤΑ να τη χαλάσει, πόσο μάλλον ένα αποτέλεσμα με οποιονδήποτε αντίπαλο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μια τελευταία αναμέτρηση μπροστά στο κοινό της. Σε ένα κοινό που θέλει να γεμίσει δυο φορές το νέο γηπέδο της ομάδας μιας και από σήμερα στην προπόνηση που είναι όλη η διάρκειά της ανοιχτή για τον κόσμο της ομάδας... Δεν είναι απλά ένα τελευταίο ματς αυτό αύριο απέναντι στον Ολυμπιακό: συνιστά το τελευταίο μεγάλο πρέπει της σεζόν για τον Δικέφαλο που πρέπει να ανταποκριθεί, να το κερδίσει, να πάρει πίσω τη νίκη που άδικα της στέρησαν στο ματς της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος ο Μακέλι και το παρεάκι του. Επειδή όλα τα έχει επιστρέψει φέτος στον ανταγωνισμό της η Ένωση, μένει να το κάνει και αυτό, όσο σβηστά κι αν πέρασε από το Φάληρο, στο αυριανό ματς έχει ένα τελευταίο, για την ίδια, για το ποδοσφαιρικό της τμήμα και κανέναν άλλον, μεγάλο πρέπει ανταπόκρισης!

Η γιορτή μας έχει ξεκινήσει και σε λίγες ώρες θα τα πούμε στην πιο όμορφη πόλη της Αθήνας, στην υπέροχη γειτονιά της ΑΕΚ, στα μέρη που μεγαλώσαμε και είχαμε μια ανάγκη να βρισκόμαστε από και για πάντα. Φίλοι-αδέρφια έχουν έρθει από ΟΛΗ την Ελλάδα, από την Αμερική και δεν υπερβάλλω (σωστά Άρη), από άλλες χώρες της Ευρώπης και πολλοί εξ' αυτών απλά για να το ζήσουν απ' έξω από το γήπεδο μιας και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μας χωράει κανένα γηπέδο και πουθενά! Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ και δη στους αφανείς ήρωες που εργάζονται ώρες ατελείωτες για να στηθεί και να πραγματοποιηθεί αυτή η γιορτή και να το θυμόμαστε όλοι μας όταν κάτι δεν γίνει όπως θα θέλαμε, όπως θα περιμέναμε, να έχουμε θετική ενέργεια και να αφήσουμε εκτός τον εκνευρισμό της στιγμής (αν προκύψει τέτοιος) και στη θέση του να έχουμε μόνιμα τη χαρά... Άλλωστε ο Δικέφαλος είναι στη ...φωλιά του πρωταθλητής και αυτό έγινε ΠΑΝΑΞΙΑ και υπερήφανα...

Για τελευταία παράγραφο επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα θέμα που σα συζήτηση αρχίζει και φουντώνει μετά τις ανανεώσεις που έχουν γίνει και ίσως γίνουν ακόμα (αναφέρομαι στο θέμα Περέιρα που μέρες τώρα έχουμε αποκαλύψει και χθες διαβάσατε εδώ ότι έρχονται για τον λόγο αυτό οι εκπρόσωποί του). Πρόκειται για κινήσεις οι οποίες γίνονται με δεδομένο ότι πρόκειται για εισηγήσεις του Μάρκο Νίκολιτς με τις οποίες συμφωνεί ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, κοινώς το έχουν συναποφασίσει οι δυο υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Προσωπικά τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όπως συμβαίνει και με την ιδιοκτησία και τον ίδιο τον Μάριο Ηλιόπουλο, άρα και αφού όλοι λέμε και σωστά, πως τα κλειδιά για το ποδοσφαιρικό τμήμα μόνο στον Σέρβο τεχνικό και τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου, ας το επιτρέψουμε να συμβεί, άλλωστε είμαι πεπεισμένος ότι οι ανανεώσεις δεν θα επηρεάσουν την αναβάθμιση που θα επιδιώξει να πετύχει η ΑΕΚ και φέτος!

Θα τα συζητήσουμε και από κοντά αυτό το διήμερο στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...