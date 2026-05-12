Ολυμπιακός: Πώς έγινε μία διαφορά πέντε βαθμών από την ΑΕΚ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο Gazzetta κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό και τον ανταγωνισμό του.

Είπα χθες στο YouTube του Gazzetta ότι στον φετινό Ολυμπιακό δεν είδα λύσσα για πρωτάθλημα. Δεν είδα να διψάει, να πεινάει η ομάδα για να το πάρει.

Να δώσω ένα παράδειγμα. Δείτε πώς πήρε η ΑΕΚ πέντε παιχνίδια της:

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 (από 2-0) με γκολ στο 92’

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0 με γκολ στο 92’

ΠΑΟ-ΑΕΚ 2-3 με γκολ στο 93’

Βόλος-ΑΕΚ 2-2 με γκολ στο 98’

ΑΕΚ-ΠΑΟ 2-1 με γκολ στο 93’

Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε τέσσερις νίκες με γκολ μετά το 90ο λεπτό! Και σε ένα ακόμη παιχνίδι κράτησε το εδώ και μήνες αήττητο της με γκολ στο 98ο λεπτό.

Πάμε στον Ολυμπιακό. Με το ερώτημα να είναι, τι αποτελέσματα πήρε στο πρωτάθλημα με κάποια γκολ της τελευταίας στιγμής; Μόλις μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

Ολυμπιακός-Αστέρας 2-0 με γκολ στο 93΄ και στο 97’

ΠΑΟ-Ολυμπιακός 1-1 με γκολ στο 92΄

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 με γκολ στο 106’

Άρα, η ΑΕΚ κέρδισε εννιά βαθμούς με γκολ μετά το 90ο λεπτό κι ο Ολυμπιακός τέσσερις.

Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εννοώ, όταν λέω ότι δεν είδα λύσσα για πρωτάθλημα στον φετινό Ολυμπιακό;

Πάνε 3,5 μήνες, από την 1η Φεβρουαρίου, που ο Ολυμπιακός κέρδισε κάτι, έστω ένα βαθμό, σε ένα παιχνίδι του το οποίο πάλεψε ως το τέλος. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα ούτε αντοχές έχει, ούτε ψυχολογία.

Άσχετο: Ο Αλμέϊδα την περσινή σεζόν έπαιξε έξι φορές κατά του Μεντιλίμπαρ και έχασε τις πέντε, κερδίζοντας ένα ματς κι αυτό βαθμολογικά αδιάφορο. Ο Μεντιλίμπαρ φέτος στην πραγματικότητα έκανε το ίδιο πράγμα με τον Λουτσέσκου. Έπαιξε πέντε φορές, έχασε τις τρεις και τις δύο που δεν έχασε, μέσα στο Καραϊσκάκη, το αποτέλεσμα ήταν κακό για τον Ολυμπιακό και καλό για τον ΠΑΟΚ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Από τα τρία τελευταία γκολ που έχει φάει ο Τζολάκης σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκη είναι τα δύο όρθιος (του Κοϊτά στο 0-1 της ΑΕΚ και του Κωνσταντέλια στο 1-1 του ΠΑΟΚ) και το άλλο με την μπάλα μέσα από τα πόδια του (του Ταμπόρδα στο 0-1 του ΠΑΟ). Τρία γκολ εντός έδρας, ίσον δύο ήττες και μία ισοπαλία.

Όχι, δεν εννοώ ότι από τον Τζολάκη έχασε αυτά τα ματς ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το πιο ωραίο πράγμα σε τρία ντέρμπι να έχεις φάει δύο γκολ όρθιος και άλλο ένα μέσα από τα πόδια σου. Περιμένεις κάτι καλύτερο από έναν γκολκίπερ που αντικειμενικά είναι υψηλού επιπέδου, που νομίζω πώς ούτε στην ήττα 1-3 από τον ΠΑΟΚ ήταν στην καλύτερη του κατάσταση.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔