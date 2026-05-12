Ολυμπιακός: Πώς έγινε μία διαφορά πέντε βαθμών από την ΑΕΚ
Είπα χθες στο YouTube του Gazzetta ότι στον φετινό Ολυμπιακό δεν είδα λύσσα για πρωτάθλημα. Δεν είδα να διψάει, να πεινάει η ομάδα για να το πάρει.
Να δώσω ένα παράδειγμα. Δείτε πώς πήρε η ΑΕΚ πέντε παιχνίδια της:
Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 (από 2-0) με γκολ στο 92’
ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0 με γκολ στο 92’
ΠΑΟ-ΑΕΚ 2-3 με γκολ στο 93’
Βόλος-ΑΕΚ 2-2 με γκολ στο 98’
ΑΕΚ-ΠΑΟ 2-1 με γκολ στο 93’
Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε τέσσερις νίκες με γκολ μετά το 90ο λεπτό! Και σε ένα ακόμη παιχνίδι κράτησε το εδώ και μήνες αήττητο της με γκολ στο 98ο λεπτό.
Πάμε στον Ολυμπιακό. Με το ερώτημα να είναι, τι αποτελέσματα πήρε στο πρωτάθλημα με κάποια γκολ της τελευταίας στιγμής; Μόλις μία νίκη και δύο ισοπαλίες.
Ολυμπιακός-Αστέρας 2-0 με γκολ στο 93΄ και στο 97’
ΠΑΟ-Ολυμπιακός 1-1 με γκολ στο 92΄
ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 με γκολ στο 106’
Άρα, η ΑΕΚ κέρδισε εννιά βαθμούς με γκολ μετά το 90ο λεπτό κι ο Ολυμπιακός τέσσερις.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εννοώ, όταν λέω ότι δεν είδα λύσσα για πρωτάθλημα στον φετινό Ολυμπιακό;
Πάνε 3,5 μήνες, από την 1η Φεβρουαρίου, που ο Ολυμπιακός κέρδισε κάτι, έστω ένα βαθμό, σε ένα παιχνίδι του το οποίο πάλεψε ως το τέλος. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα ούτε αντοχές έχει, ούτε ψυχολογία.
Άσχετο: Ο Αλμέϊδα την περσινή σεζόν έπαιξε έξι φορές κατά του Μεντιλίμπαρ και έχασε τις πέντε, κερδίζοντας ένα ματς κι αυτό βαθμολογικά αδιάφορο. Ο Μεντιλίμπαρ φέτος στην πραγματικότητα έκανε το ίδιο πράγμα με τον Λουτσέσκου. Έπαιξε πέντε φορές, έχασε τις τρεις και τις δύο που δεν έχασε, μέσα στο Καραϊσκάκη, το αποτέλεσμα ήταν κακό για τον Ολυμπιακό και καλό για τον ΠΑΟΚ.
Η φωτογραφία της ημέρας:
Από τα τρία τελευταία γκολ που έχει φάει ο Τζολάκης σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκη είναι τα δύο όρθιος (του Κοϊτά στο 0-1 της ΑΕΚ και του Κωνσταντέλια στο 1-1 του ΠΑΟΚ) και το άλλο με την μπάλα μέσα από τα πόδια του (του Ταμπόρδα στο 0-1 του ΠΑΟ). Τρία γκολ εντός έδρας, ίσον δύο ήττες και μία ισοπαλία.
Όχι, δεν εννοώ ότι από τον Τζολάκη έχασε αυτά τα ματς ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το πιο ωραίο πράγμα σε τρία ντέρμπι να έχεις φάει δύο γκολ όρθιος και άλλο ένα μέσα από τα πόδια σου. Περιμένεις κάτι καλύτερο από έναν γκολκίπερ που αντικειμενικά είναι υψηλού επιπέδου, που νομίζω πώς ούτε στην ήττα 1-3 από τον ΠΑΟΚ ήταν στην καλύτερη του κατάσταση.
Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔
#olympiacosfc 2022-2026:— Γαυροπασόκος (@gavropasokos) May 12, 2026
ΟΣΦΠ: 1 Κονφερενς, 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο, 1 Σούπερ Καπ, 1 Νταμπλ
ΑΕΚ: 2 Πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο, 1 Νταμπλ
ΠΑΟΚ: 1 Πρωτάθλημα
ΠΑΟ: 1 Κύπελλο
ΟΦΗ: 1 Κύπελλο
ΟΣΦΠ η μονη ομάδα με τίτλο σε 3/4 σεζόν.
Κακή χρονια φέτος αλλά έλεος η ισοπέδωση
Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.