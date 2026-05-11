Ολυμπιακός: Όλα είναι αποδεκτά, αλλά αυτό όχι…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι.

Μπορεί να είναι αποδεκτό το να χάνει ένας σέντερ φορ ακόμη και πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι, ακόμη κι αν αυτό είναι ντέρμπι.

Ο Ελ Κααμπί χθες εναντίον του ΠΑΟΚ έχασε μία ολόκληρη σειρά ευκαιριών. Κάποιες από αυτές ήταν καθαρές φάσεις για γκολ. Όπως όταν βρέθηκε τετ α τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ κι αντί να τον περάσει, αφού είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να το κάνει, πήγε να του περάσει την μπάλα με λόμπα πάνω από το κεφάλι! Λες και το έχει ξανακάνει ποτέ.

Για άλλη μία φορά εδώ και μήνες, τα τελειώματα του Μαροκινού ήταν με μία λέξη απογοητευτικά, είτε πάνω στον πρώτο αμυντικό που είναι μπροστά του, είτε πάνω στον γκολκίπερ. Κεφαλιές ακίνδυνες. Τσαφ πάνω στο σουτ. Ενίοτε ούτε καν σουτ, λόγω κακού κοντρόλ…

Όλα μπορεί κάποιος να τα αποδεχθεί, λέγοντας ότι κι αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ακόμη και το να είναι ντεφορμέ τέσσερις ολόκληρους μήνες ένας σέντερ φορ, τον οποίο επίμονα έχει αναντικατάστατο ο προπονητής, παίρνοντας ασφαλώς και την σχετική ευθύνη της επιλογής, καθώς συνεχίζει και το κάνει παρότι βλέπει ότι δεν του βγαίνει.

Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Το να είναι το σκορ σε ένα ντέρμπι 1-0, να ξέρεις ότι αν το πάρεις πιθανότατα παίρνεις και διαβατήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και μένεις ζωντανός για τη μάχη του πρωταθλήματος, και κατ’ επέκταση για απευθείας τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ…Και εσύ ως Ελ Κααμπί έχεις την ευκαιρία να κλειδώσεις το παιχνίδι η ομάδα σου, βοηθώντας την να κάνει το 1-0 στο 64ο λεπτό, αλλά δεν το κάνεις και προχωράς σε μία επίδειξη ατομισμού…

Αυτό είναι ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα, που έγινε μάλιστα σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, με τελικές 24-9 (7-2 εντός εστίας), κόρνερ 5-1, κατοχή μπάλας 56-44, που είχε ξεκινήσει από 65-35% στα πρώτα 13 λεπτά και είχε φτάσει στο 59-41% στο ημίχρονο.

Ο Ελ Κααμπί το μόνο που έχει να κάνει είναι μία πάσα στον Τσικίνιο για να βρεθεί ο συμπαίκτης του απέναντι από τα ανυπεράσπιστα δίκτυα. Και δεν την κάνει την πάσα. Προτιμάει να πάει να περάσει τον τερματοφύλακα και δη όχι από τα αριστερά, αλλά από την εσωτερική! Κι αποτυγχάνει, για άλλη μία φορά…Με το χειρότερο απ΄ όλα να είναι ότι ο τηλεοπτικός φακός είχε συλλάβει, σε ένα από τα ριπλέϊ της φάσης, τον Ελ Κααμπί να σηκώνει το κεφάλι και να βλέπει προς την πλευρά του Τσικίνιο. Άρα, ούτε κι εκεί καμία δικαιολογία.

Ήταν μία πάσα που μπορεί να είχε αξία 40 εκ. Ευρώ, όσα τα λεφτά της πιθανής συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν, όμως, πάνω απ΄ όλα μία πάσα που δεν έγινε ποτέ και απλά επιβεβαίωσε αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό από την αρχή της σεζόν, μέχρι και το φινάλε της. Τους παίκτες του, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, να βάζουν πάνω από την ομάδα τον εαυτό τους, κυνηγώντας να βάλουν αυτοί το γκολ για να γίνουν οι ήρωες.

Από το 0-0 με την Πάφο με τον Ποντένσε, έως το 1-1 με τον ΠΑΟΚ ο Ελ Κααμπί. Τα ίδια κι ο Ζέλσον σε άλλα ματς. Αλλά κι ο Τσικίνιο. Όλα τα επιθετικά αστέρια, αντί να παίζουν για τον Ολυμπιακό, έπαιζαν για την πάρτι τους. Θυμηθείτε πόσες φωτογραφίες έχω βάλει όλους αυτούς τους μήνες μόνο εδώ στο Gazzetta με τέτοιες φάσεις, που απλά χρειάζονταν μία πάσα για να πάρει η ομάδα ένα τρίποντο. Κι όμως, ουδείς Ελ Κααμπί η, Ποντένσε η, Ζέλσον δεν την έκανε.

Μεγίστη κι η αποτυχία του προπονητή να επιβάλλει πνεύμα ομαδικό. Μεγίστη στο ίδιο κομμάτι κι η αποτυχία ολόκληρου του οργανισμού Ολυμπιακός, με πρώτους όσους υψηλόβαθμους (Καρεμπέ, Κοβάσεβιτς) βρίσκονται στ΄ αποδυτήρια.

Η ΑΕΚ πήρε χθες το πρωτάθλημα με ένα γκολ στο 93’, με τον σέντερ φορ της (Γιόβιτς) να στρώνει την μπάλα σε συμπαίκτη του για να κάνει το 2-1 επί του ΠΑΟΚ. Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού δεν το έκανε στο 64’ για να γίνει το 2-0 με τον ΠΑΟΚ και να μείνει ζωντανή η ομάδα του στη διεκδίκηση του τίτλου, κάτι που θα συνέβαινε παρά τη νίκη της ΑΕΚ. Αυτό τα λέει όλα για τη διαφορά ομαδικού πνεύματος που είχαν οι δύο ομάδες.

Παρεμπιπτόντως, ακόμη και στη φάση που ο Ελ Κααμπί πλάσαρε και έβγαλε προ της εστίας τη φάση ο Κεντζιόρα σώζοντας το 1-0 στις αρχές του ημιχρόνου, ο Μαροκινός θα μπορούσε να πασάρει αριστερά του στον Ζέλσον.

Άσχετο: Για το διαιτητή σας τα είχα γράψει, όπως σχεδόν πάντα κάνω, πριν από το παιχνίδι. Τρίτο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ, τρίτη ισοπαλία μέσα στο Καραϊσκάκη, βολική για τον ΠΑΟΚ. Εύκολα θα μπορούσε να αποβληθεί ο Μεϊτέ για την κίνηση του επί του Γκαρθία στο 51’. Εν τέλει, αυτό που έκανε ήταν να δώσει εύκολα ένα πέναλτι που δεν υπήρχε ποτέ. Απλά ο VAR έσωσε από ξεφτίλα τη διαιτησία.

Ο Ποντένσε έχει να βάλει γκολ από το περασμένο φθινόπωρο. Κι όμως χθες, όταν ο Κοστίνια του πέρασε μία ωραία σέντρα μόλις στο 2ο λεπτό του χθεσινού αγώνα, ο Πορτογάλος αντί να στοπάρει την μπάλα και να σουτάρει, πήγε να κάνει ένα αεροπλανικό για να σκοράρει! Όταν έχεις να σκοράρεις από την 1η Νοεμβρίου (!!!), αυτό που πρέπει να κάνεις είναι το απλό, όχι το σύνθετο. Διότι το σύνθετο αποκλείεται να σου βγει.

Έμπειρος παίκτης ο Ποντένσε, αλλά χωρίς καθαρό μυαλό μία ολόκληρη σεζόν, οπότε γιατί να είχε χθες, παρότι στα 30 λεπτά που πρόλαβε κι έπαιξε ήταν πραγματικά πολύ δραστήριος και δημιουργικός. Έστω με άλλη μία χαμένη ευκαιρία, στη διπλή εκείνη φάση με τον Τσικίνιο, όπου δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Ειδικά ο Τσικίνιο έπρεπε να το κάνει, με πεσμένο τον Παβλένκα.

Αλλά τι να λέμε τώρα. Αυτός έχει να σκοράρει από τις 26 Νοεμβρίου. Ο βασικός δεύτερος επιθετικός, αυτός που παίζει πίσω από τον φορ. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, με τον Ποντένσε και τον Τσικίνιο χωρίς γκολ τόσους μήνες.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔