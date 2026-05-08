Η συγκλονιστική ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει συγκλονιστική επιτυχία στην Ευρώπη.

Το γράφω με αφορμή τον αποκλεισμό της Μπράγκα στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ και της Σαχτάρ στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ, που είχαν ως συνέπεια να έχουμε τελικούς Άστον Βίλα-Φράϊμπουργκ και Κρίσταλ Πάλας-Ράγιο Βαγεκάνο στις δύο διοργανώσεις, μαζί με το ήδη γνωστό ζευγάρι Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι η μοναδική ομάδα στα 15 τελευταία χρόνια που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο και δεν προέρχεται από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ το 2024. Όλα τα άλλα τρόπαια από το 2012 και μετά τα έχουν πάρει σύλλογοι από την Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Τελευταία ομάδα εκτός των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που έχει σηκώσει ευρωπαϊκή κούπα ήταν η Πόρτο το 2011, κερδίζοντας (1-0) το Γιουρόπα Λιγκ και δη μία άλλη πορτογαλική ομάδα, την Μπράγκα.

Αυτά τα 15 χρόνια…

Το Τσάμπιονς Λιγκ το έχουν πάρει οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, δηλαδή μόλις εφτά ομάδες.

Το Γιουρόπα Λιγκ το έχουν πάρει οι Σεβίλλη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Βιγιαρεάλ, Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, Αταλάντα, Τότεναμ, δηλαδή μόνο οκτώ ομάδες.

Το δε Κόνφερενς Λιγκ το έχουν πάρει οι Τσέλσι, Ρόμα, Γουέστ Χαμ κι ο Ολυμπιακός, δηλαδή τέσσερις ομάδες.

Συνολικά 17 ομάδες έχουν κατακτήσει τους τίτλους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτά τα 15 χρόνια. Και θα γίνουν με τους φετινούς τελικούς 19 η, 20, αν το πάρει η Άρσεναλ.

Καταλαβαίνει ο καθένας ότι η επιτυχία του Ολυμπιακού να βρίσκεται μέσα σε αυτό το γκρουπ των 19-20 κλαμπ είναι συγκλονιστική.

Άσχετο: Όλη η καταστροφή χθες το βράδυ για τη Νότιγχαμ ήταν το βλακώδες πέναλτι του Μιλένκοβιτς. Έγινε το 2-0 και μετά άλλαξε όλο το παιχνίδι. Όσο έμενε το 1-0 τα πάντα ήταν ανοικτά. Γι΄ αυτό και πάντα λέμε, με αφορμή κάποιες κακές στιγμές του Ρέτσου, ότι οι στόπερ πρέπει να αποφεύγουν τα κραυγαλέα λάθη. Διότι κάθε δικό τους καθαρά λάθος στοιχίζει.

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει την Άστον Βίλα μέσα στο γήπεδο της τα τελευταία χρόνια στα οποία η αγγλική ομάδα επέστρεψε στα Κύπελλα Ευρώπης και μάλιστα ανταποκρίνεται με επιτυχία έχοντας παίξει και στις τρεις διοργανώσεις.

Εκείνο το 4-2 της ομάδας του Μεντιλίμπαρ μέσα στο σπίτι της Άστον Βίλα έχει πάρει πραγματικά ιστορικό χαρακτήρα, καθώς όλες οι άλλες ομάδες που πήγαν εκεί έχασαν! Μεταξύ άλλων οι Μπάγερν (1-0) και Παρί Σεν Ζερμέν (3-2). Η μοναδική που έσωσε μία ισοπαλία (0-0) ήταν η Γιουβέντους. Και το μοναδικό διπλό ο Ολυμπιακός.

