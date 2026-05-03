Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος στη Λεωφόρο
Δίπλα στην ΑΕΚ για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να φτάνει στο γήπεδο της Λεωφόρου για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατευθύνθηκε στο μπουθ που φιλοξενείται η διοίκηση της ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», παίρνοντας τη θέση του για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της Ένωσης.
Εκεί βρίσκεται και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τα μέλη της διοίκησης των κιτρινόμαυρων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.