ΑΕΚ: Όλοι στη διάθεση του Νίκολιτς για Λεωφόρο
Πάνω από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν... πανικό στην τελευταία ανοικτή προπόνηση της ομάδας στην Allwyn Arena πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στη συνήθεια που έγινε λατρεία, εμψυχώνοντας έτσι τους κιτρινόμαυρους για την κατάκτηση του τίτλου!
Οι οπαδοί της Ένωσης αποχώρησαν μετά από κάποιο σημείο προκειμένου ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για το αυριανό ματς με τους πράσινους, με τον Σέρβο τεχνικό να δουλεύει με όλο το ρόστερ στη διάθεσή του.
Εκτός από τους Γιόβιτς και Πένραϊς που ξεπέρασαν τα χτυπήματα σε γόνατο και χέρι αντίστοιχα, στη διάθεση του Νίκολιτς επιστρέφει και ο Μάνταλος, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα ξεπερνώντας το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Όλοι στη διάθεση του Νίκολιτς για Λεωφόρο
Όσον αφορά τον Γιόβιτς είχε δεμένο το αριστερό του γόνατο όπου είχε αποκομίσει το χτύπημα σε προπόνηση πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο πάταγε κανονικά το πόδι του και φαινόταν να μην έχει κανένα απολύτως θέμα.
🟡⚫️ Πάνω από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο #aek #aekfc pic.twitter.com/ktenLSTpqP— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 2, 2026
