Ροζ: «Να παίξουμε για το σήμα του Άρη»

Ο Λίντσεϊ Ροζ αναφέρθηκε στην έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου της αναμέτρησης (3/5) με τον ΟΦΗ αλλά και στην υποχρέωση των παικτών του Άρη.

Τα Playoff 5-8 έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα καθώς ήδη κρίθηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, κατά τον Λίντσεϊ Ροζ όμως, οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν την υποχρέωση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. «Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, λόγω της εορταστικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στον ΟΦΗ. Ήθελαν πολύ το Κύπελλο και το κατέκτησαν. Αυτό για εμάς, όμως, δεν αλλάζει κάτι. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε, για να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας… Είμαστε επαγγελματίες, αγωνιζόμαστε στον Άρη και θέλουμε να νικάμε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο αυτή τη σεζόν κι αυτό είναι πολύ λυπηρό για εμάς, για τους οπαδούς, για τον πρόεδρο και τη διοίκηση. Είναι μια πολύ στενάχωρη στιγμή… Είμαστε ο Άρης, όμως, και πρέπει να νικήσουμε και στο ερχόμενο παιχνίδι, αλλά και σε αυτά που ακολουθούν. Το κίνητρό μας είναι το σήμα του Άρη, τίποτε άλλο».

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός στάθηκε στη νοοτροπία που θα πρέπει να έχει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας. (Στον αγώνα με τον ΟΦΗ) πρέπει να είμαστε όπως ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Λεβαδειακό, αλλά και στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Βόλο. Αυτή τη νοοτροπία πρέπει να διατηρήσουμε και να είμαστε σοβαροί από το πρώτο λεπτό του αγώνα με τον ΟΦΗ μέχρι και το τελευταίο».

