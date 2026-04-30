Παναθηναϊκός: «Εξετάζει την περίπτωση του Ντρίσα Καμάρα», σύμφωνα με τους Ιταλούς
Την περίπτωση του Ντρίσα Καμάρα φαίνεται να εξετάζει ο Παναθηναϊκός, όπως αποκαλύπτει ρεπορταζ του tuttomercato. Πιο συγκεκριμένα ο μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα.
Ο Καμάρα αποτελεί προϊόν της Πάρμα, όπου και έχει πραγματοποιήσει 71 εμφανίσεις με τη φανέλα του συλλόγου πριν μετακομίσει στη Τουρκία για λογαριασμό της Γκαζιαντέπ.
Οι εμφανίσεις του στο Τουρκικό πρωτάθλημα έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα πολλών ομάδων που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του. Ο λόγος για την Μπεσίκτας, τη Τραμπζόνσπορ και του Παναθηναϊκού που έχουν βάλει ψηλά στη λίστα τους το όνομα του 24χρονου χαφ ενόψει το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.
Με τη φανέλα της Γκαζιαντέπ μετρά 27 εμφανίσεις έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές ενώ έχει μοιράσει 9 ασιστ, ενώ έχει συμβόλαιο με το σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
