Τέλος μετά από 49 μέρες και ούτε λεπτό συμμετοχής: Ο Φίλιπ Μαξ αποχώρησε από την Ιαπωνία και εξήγησε τον λόγο

Ούτε 50 μέρες δεν έμεινε στην Γκάμπα Οσάκα ο Φίλιπ Μαξ, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιο του με την ιαπωνική ομάδα.

Συνεχίζεται ο... κατήφορος του Φίλιπ Μαξ. Μετά το αποτυχημένο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, ο 32χρονος ακραίος μπακ δεν έκλεισε ούτε 50 μέρες στην ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός αμυντικός ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου έχοντας μείνει ελεύθερος από το «τριφύλλι» αλλά μετά από 49 μέρες, ο ιαπωνικός σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, με τον ίδιο να μην έχει παίξει ούτε λεπτό.

Μάλιστα ο ίδιος έκανε δηλώσεις για αυτή την απόφαση, λέγοντας μεταξύ άλλων τους λόγους αυτής της απόφασης: «Τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ δούλευα τη φυσική μου κατάσταση, κατάλαβα ότι είναι δύσκολο να συνεισφέρω επαρκώς στην ομάδα μέσα στο γήπεδο».