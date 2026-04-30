Τέλος μετά από 49 μέρες και ούτε λεπτό συμμετοχής: Ο Φίλιπ Μαξ αποχώρησε από την Ιαπωνία και εξήγησε τον λόγο
Συνεχίζεται ο... κατήφορος του Φίλιπ Μαξ. Μετά το αποτυχημένο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, ο 32χρονος ακραίος μπακ δεν έκλεισε ούτε 50 μέρες στην ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα.
Συγκεκριμένα, ο Γερμανός αμυντικός ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου έχοντας μείνει ελεύθερος από το «τριφύλλι» αλλά μετά από 49 μέρες, ο ιαπωνικός σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, με τον ίδιο να μην έχει παίξει ούτε λεπτό.
Μάλιστα ο ίδιος έκανε δηλώσεις για αυτή την απόφαση, λέγοντας μεταξύ άλλων τους λόγους αυτής της απόφασης: «Τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ δούλευα τη φυσική μου κατάσταση, κατάλαβα ότι είναι δύσκολο να συνεισφέρω επαρκώς στην ομάδα μέσα στο γήπεδο».
このたび、フィリップ・マックス選手との契約を双方合意のうえ解除することが決定いたしましたので、お知らせいたします。— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) April 30, 2026
