Ολυμπιακός: «Η Κορίνθιανς θέλει δανεικό τον Στρεφέτσα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Κορίνθιανς, η οποία θέλει να αποκτήσει ως δανεικό.

Στον Ολυμπιακό εξετάζουν το μέλλον του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στην ομάδα, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ως δανεικός στη Serie A με τη φανέλα της Πάρμα, να έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, αν τελικά δεν επιστρέψει στους «Ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 29χρόνο ποδοσφαιριστή και τον έχουν ψηλά στη λίστα τους είναι η Κορίνθιανς, η οποία μάλιστα φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές της με τους Πειραιώτες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι Σαμίρ Καρβάλιο και Τιάγκο Ροντρίγκες, ο σύλλογος από το Σάο Πάολο εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει στο προσεχές μεταγραφικό παράθυρο τον εξτρεμ ως δανεικό.

Η «θητεία» του Στρεφέτσα στη Πάρμα τελειώνει στις 30 Ιουνίου και στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ελπίζουν πως, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ο ποδοσφαιριστής θα φοράει τη φανέλα των Κορίνθιανς, αν και ο ιταλικός σύλλογος είναι ευχαριστημένος με την απόδοση του και θα ήθελε να τον αποκτήσει.

Θυμίζουμε πως ο παίκτης ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της βραζιλιάνικης ομάδας, προτού αποχωρήσει το 2016 για την ιταλική ΣΠΑΛ. Μετά από τρεις σεζόν, παραχωρήθηκε δανεικός σε Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε, ενώ αργότερα μεταγραφηκε στη Λέτσε και από εκεί στη Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, με τη φανέλα της οποίας έκανε εξαιρετικά πράγματα, πριν μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.