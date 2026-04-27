Ο Κ. Ο Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον ίσως καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν.

Με εξαίρεση τον Τζολάκη, ο Ρέτσος είναι μακράν ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο φετινό Ολυμπιακό: 33 παιχνίδια παίζει βασικός κι έχει αλλάξει.

Και μόνο αυτό το δεδομένο, κάνει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας σε αυτή τη δύσκολη σεζόν, με τα δέκα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ και τον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Αλλά δεν είναι απλά αυτό, ο χρόνος συμμετοχής. Είναι η όλη παρουσία του Ρέτσου, που δικαιωματικά τον φέρνει υποψήφιο για τον τίτλο του καλύτερου «ερυθρόλευκου» της σεζόν.

Είναι κάπως παράδοξο αυτό, υπό την έννοια ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει υποπέσει σε σοβαρά λάθη, και σε μεγάλα παιχνίδια, με αποκορύφωμα το 1-1 στη Λεωφόρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και την ήττα 0-1 από την ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκη στα πλέι οφ. Δύο ντέρμπι, πέντε χαμένοι βαθμοί, με τον Ρέτσο να στιγματίζεται διότι στις φάσεις των δύο γκολ έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο κι έτσι ξεκίνησε το κακό.

Αν ψαχτούμε κι αναλύσουμε παραπάνω, θα βρούμε κι άλλες κακές στιγμές του Ρέτσου και σε σπουδαία παιχνίδια. Από την άλλη, που ήταν άδικο αν δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα. Σε αυτή ο Ρέτσος έχει πολλές καλές εμφανίσεις και τέλος πάντων δεν μπορεί ο αμυντικός με τη μεγαλύτερη χρονική παρουσία να μην πιστώνεται το πολύ καλό ρεκόρ της ομάδας, να έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ (12, με την ΑΕΚ να ακουστεί, πολύ πίσω, με 17).

Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέτσος κάνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού πολλή δουλειά. Όπως, άλλωστε, είδαμε και πριν λίγες ημέρες στη νίκη (2-0) στη Λεωφόρο. Καθάρισε σέντρες ψηλά και χαμηλά, βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα κι έκοψε, είχε καλές άμυνες, ενώ πέρασε και κάποιες καλές πάσες από πίσω στην επίθεση. Είχε και στιγμές που δεν τα κατάφερε καλά. Όπως σε εκείνη την πάσα προς το μέρος του, που έφερε την ευκαιρία του ΠΑΟ στα 53 δευτερόλεπτα. Η, λίγο αργότερα που του ξέφυγε ο Τετέη κι ευτυχώς για τον Τζολάκη σούταρε πολύ άστοχα αλλά από καλή θέση.

Περισσότερο , όμως, θα ήθελα να σταθώ, για άλλη μία φορά, στα ρίσκα που παίρνει ο Ρέτσος μέσα στο παιχνίδι, εκεί γύρω από την περιοχή του Τζολάκη. Δεν αμφιβάλλω ότι έχει την ικανότητα να βγάζει ωραία την μπάλα από την άμυνα προς τη μέση γραμμή και την επίθεση. Το έκανε μία φορά και στη Λεωφόρο με τρόπο υποδειγματικό. Αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, στις τελευταίες αγωνιστικές των πλέι οφ, τέτοια ρίσκα είναι πραγματικά αχρείαστα.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φάση στην οποία ο Ρέτσος έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και τον πρεσάρει ο Τετέη, που παίρνει τελικά την μπάλα. Ο Τούρκος διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ, όπως ήταν. Ωστόσο, σε τέτοιες φάσεις δεν χρειάζεται να πάρεις ρίσκο, πολύ απλά γιατί άμα σου κλέψει την μπάλα ο σέντερ φορ, κατά πάσα πιθανότητα την έβαψες. Πόσες φορές βλέπουμε έναν διαιτητή να μη δίνει τέτοια επιθετικά φάουλ. Άρα, γιατί να μπεις σε τέτοια διαδικασία;

Μιλάμε για μία στιγμή, στο 7 ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να υποφέρει από το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Είναι η χειρότερη ιδέα από πλευράς Ρέτσου να κρατήσει υπερβολικά την μπάλα στα πόδια του. Όταν είσαι υπό πίεση, καλύτερα μια βαθιά μπαλιά στον σέντερ φορ κι ως τον να παλέψει αυτός με τα πόδια και στη συνέχεια να πάρει τη δεύτερη μπάλα από τους παίκτες πίσω του.

Για να καταλήξω: ο Ρέτσος κάνει σπουδαία δουλειά (και) φέτος στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κανένα απολύτως λόγο, όμως, δεν παίρνει ρίσκα. Κάθε λάθος ειδικά τώρα που όλα κρίνονται, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφή .

Άσχετο : «Ωραίος» ο Πάντοβιτς. «Αφού δεν το παίρνει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ας πάρει η ΑΕΚ», πήγε και δήλωσε στη Σερβία. Και τα δύο επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ είναι με την ΑΕΚ…

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην ήταν πειστικός, ειδικά αμυντικά, στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά η επιστροφή του Ζίφκοβιτς του έδωσε πίσω ένα από τα πιο σοβαρά πλεονεκτήματα του ως ομάδα. Κι εννοώ την καλή προσωπική ενέργεια.

Ο Σέρβος κυνηγός μπορεί να έλειπε καιρό, ωστόσο όσο είχε δυνάμεις ήταν μία πηγή κινδύνων για την εστία του ΟΦΗ, καθώς έκλεινε προς τα μέσα και δοκίμαζε το καλό του αριστερό πόδι η, πλασάρονταν εκεί γύρω στο ημιύκλιο της περιοχής για να δεχθεί μία πάσα και να σουτάρει.

Δεν υπάρχει αμφιβολία γύρω από το ότι ο Ολυμπιακός για να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα στην Τούμπα πρέπει να μπλοκάρει όσο πιο δυνατό τον Ζίφκοβιτς.

