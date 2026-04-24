Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Πάλμερ-Μπράουν
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή (24/4) προπόνησή του με τον Πάλμερ-Μπράουν να βγάζει μέρος του προγράμματος.
Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσαν την πρωινή τους προπόηση σήμερα στο «Γ. Καλαφάτης».
Το πρόγραμμα για τους παίκτες του «τριφυλλιού» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχιστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με τουρνουά τεσσάρων ομάδων.
Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Έρικ Πάλμερ–Μπράουν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί, ενώ τη θεραπεία τους συνέχισαν οι Ντέσερς, Σισοκό.
