Ο Βεργέτης στη μάχη της παραμονής ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός
Η νίκη του Αστέρα AKTOR έβαλε... φωτιά στη μάχη της παραμονής και άπαντες αναμένουν την 5η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Superleague όπου ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό.
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 5η στροφή του μίνι πρωταθλήματος και επέλεξε τον Χρήστο Βεργέτη για να διευθύνει το σπουδαίο παιχνίδι της παραμονής.
Αναλυτικά, οι ορισμοί είναι:
Κηφισιά-Παναιτωλικός (16:00): Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλιος, 4ος Κουκούλας, VAR: Τσακαλίδης, Πουλικίδης)
Ατρόμητος-Αστέρας Aktor (18:00): Τζήλος (Βαλιώτης, Νίκζας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός (20:00): Βεργέτης (Κορώνας, Διαμαντής, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης).
