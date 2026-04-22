Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει σήμερα στο blog του στο gazzetta για… μπλούπερ!

Είναι αλήθεια ότι σε ένα μεγάλο μέρος, η νίκη του Ολυμπιακού (2-0) επί του Παναθηναϊκού οφείλεται στο πρώτο γκολ, που του έδωσε εκτός των άλλων και ψυχολογικό προβάδισμα στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Το δε πρώτο γκολ ασφαλώς και προήλθε από την πολύ κακή επιλογή του Γεντβάϊ, που άθελα του έβγαλε ουσιαστικά ασίστ στον Ζέλσον.

Ναι, τη λες και…μπλούπερ αυτή τη φάση, που άνοιξε τον δρόμο του Ολυμπιακού για τη νίκη, παρεμπιπτόντως πρώτη του σε ντέρμπι μετά από έξι ολόκληρους μήνες, από ένα επίσης 2-0, τότε επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, πάλι με το 1-0 στο 33ο λεπτό, όπως στο 33ο λεπτό ήρθε και το 1-0 την Κυριακή στη Λεωφόρο, σε μία απίστευτη συγκυρία! Ίσως κάπως έτσι να γινόταν μόνο!

Ίσως, δηλαδή, χρειάζονταν ένα…μπλούπερ για να σπάσει η κακοδαιμονία του Ολυμπιακού, που ήταν χωρίς γκολ σε τρία σερί ντέρμπι (ΠΑΟ 0-1, ΠΑΟΚ 0-0, ΑΕΚ 0-0, όλα στο Καραϊσκάκη), ενώ κι αλλιώς να το πάρεις, είχε στα πέντε τελευταία του ντέρμπι ένα γκολ κι αυτό με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, στο 1-1 στη Φιλαδέλφεια, κι ενώ είχε προηγηθεί και η ήττα 0-2 από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο μέσα στο Καραϊσκάκη!

Από την άλλη, τι να πει κι ο Ολυμπιακός από μπλούπερ στα ντέρμπι του τη φετινή σεζόν! Τι να πρωτοθυμηθείς;

Το φοβερό…γλίστρημα του Ορτέγκα, που έφερε την ισοφάριση στην Τούμπα και τελικά την ανατροπή του 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού σε 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ με το βλακώδες πέναλτι του Τσικίνιο;

Τις καραμπόλες της μπάλας στα κεφάλια του Ρέτσου και του Μπιανκόν, που έστρωσαν την μπάλα στον Ταμπόρδα για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη;

Την παράλληλη πάσα του Ρέτσου έξω από την περιοχή του Τζολάκη, που έφερε το 1-0 του ΠΑΟ με τον Ντέσερς να πλασάρει κι ενώ η μπάλα πήγαινε άουτ βρήκε τα πόδια του Τζολάκη κατέληξε στα δίκτυα του;

Η, την άλλη πάσα του Ρέτσου πάνω στον Περέϊρα, που έκανε την ασίστ στον Κοϊτά για το μοναδικό γκολ στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1 στο Καραϊσκάκη;

Ε, κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα έδινε κι ένα μπλούπερ που θα ευνοούσε τον Ολυμπιακό!

Άσχετο: Εάν Ολυμπιακός και Νότιγχαμ αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στο Τσάμπιονς Λιγκ της νέας σεζόν και η ΟΥΕΦΑ για κάποιο λόγο πρέπει να κόψει τη μία από τις δύο ομάδες λόγω συνιδιοκτησίας, θα κόψει τη Φόρεστ βάσει των κανονισμών που ισχύουν. Αλλά δεν θα υπάρξει πρόβλημα γιατί ο Μαρινάκης τα έχει τακτοποιήσει όλα στη Νότιγχαμ. Το ζητούμενο για τον Μαρινάκη είναι να βγουν κι οι δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ελλάδας κι η Νότιγχαμ ως κάτοχος του Γιουρόπα Λιγκ! Δεν είναι εύκολο, εξυπακούεται. Πολύ δύσκολο είναι. Αλλά όσο μπορεί να το παλέψει, θα το παλέψει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ξέρετε το ποδόσφαιρο, γενικά αυτό, πολλές φορές ανταμείβει την ομάδα που τα δίνει όλα. Την ομάδα που έχει αποφασίσει να κάνει τουλάχιστον κατάθεση ψυχής.

Θυμηθείτε στο β΄ ημίχρονο τα τάκλιν-θανάτου του Πιρόλα στο σουτ του Καλάμπρια στο 50’ και του Γκαρθία στο σουτ επίσης του Καλάμπρια στο σουτ στο 71’. Ήταν δύο φάσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε γκολ για τον Παναθηναϊκό.

Βάλτε στο μυαλό σας τον Ζέλσον να κάνει φάουλ με τάκλιν σε αμυντική προσπάθεια του. τον Έσε να πρεσάρει ασφυχτικά τον Ρενάτο έξω από την περιοχή του Λαφόν. Τον Ρέτσο κάποια στιγμή να καθαρίζει μία φάση σε τρεις χρόνους!

Ο Ολυμπιακός, μην κοροϊδευόμαστε, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στη Λεωφόρο για να κερδίσει με 2-0. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αφαιρέσει από τους παίκτες του ότι ήταν μαχητές και ότι (με τα λάθη τους) πάλεψαν από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍