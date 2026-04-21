Πατσατζόγλου: «Οι παίκτες του Ολυμπιακού, απλά κοιτάχτηκαν στα μάτια και είπαν "πάμε να νικήσουμε"» (vid)
Ο Χρήστος Πατσατζόγλου στο Play Offs Τime του Gazzetta, σχολίασε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, μετά το «πρέπει» που του έβαλε η επικράτηση της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ.
«Η γενική εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή στο χθεσινό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έκανε το αυτονόητο. Δεν μας έβγαλε τα μάτια, δεν ισοπέδωσε τον Παναθηναϊκό και νικήσουμε 2-0. Μετά το αποτέλεσμα της ΑΕΚ έπρεπε να πάει στη Λεωφόρο και να νικήσει», είπε αρχικά και συνέχισε:
«Πιστεύω ότι δεν έγινε μεγάλη συζήτηση, απλά κοιτάχτηκαν στα μάτια, μπήκαν μέσα στα αποδυτήρια και είπαν "σήμερα, δεν έχουμε άλλο αποτέλεσμα εμείς, εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα". Πάμε αγωνιστική - αγωνιστική, γιατί αν την επόμενη αγωνιστική κάνει γκέλα ο Ολυμπιακός και νικήσει η ΑΕΚ, κατά 99% η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια».
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσμασμα:
