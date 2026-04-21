ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης
Ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη για προσωπικές του υποθέσεις.
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε κατά τη διάρκεια της Τρίτης (21/4) ο Ιβάν Σαββίδης. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ έφτασε στην πόλη εδώ και λίγες ώρες για τη διευθέτηση κάποιον προσωπικών του υποθέσεων.
Στο διάστημα της παραμονής του στην Ελλάδα, ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλονικιών, πιθανότατα θα έχει επαφές και συναντήσεις και με τους συνεργάτες του στον ΠΑΟΚ, για όλα τα τρέχοντα ζητήματα του κλαμπ.
