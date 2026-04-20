Παναθηναϊκός: Μειώθηκε το πρόστιμο για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 16.500 ευρώ από την πρωτοβάθμια επιτροπή για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό.
Οι πράσινοι άσκησαν έφεση και η Επιτροπή Εφέσεων μείωσε το πρόστιμο σε 9.000 ευρώ. Αναλυτικά η απόφαση: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων δέχτηκε τυπικά και ουσιαστικά έφεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μεταρρύθμισε την με αριθμό 86/-2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ και επέβαλε στην εκκαλούσα χρηματική ποινή εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3. Ι περ. α’ & ε’ σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.».
