Superleague: Οι πιθανότητες για τον τίτλο μετά την 2η αγωνιστική των Playoffs
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η 2η αγωνιστική των Playoffs στη Stoiximan Superleague, με το τοπίο να γίνεται λιγάκι πιο... ξεκάθαρο, όσον αφορά τους στόχους των τεσσάρων ομάδων.
Η ΑΕΚ με μια επιβλητική εμφάνιση στην Allwyn Arena επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ και αποσπάστηκε 8 βαθμούς από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός με μια πειστική εμφάνιση πέρασε με 0-2 από τη Λεωφόρο, στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
Έτσι, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέμεινε στο... κατώπι της Ένωσης, στο -5 από την 1η θέση και συνεχίζει να ελπίζει στη διατήρηση των σκήπτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι πιθανότητες δεν είναι...πολλές.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα δίνει το 82.5% στην ΑΕΚ για κατάκτηση του πρωταθλήματος, 16% στον Ολυμπιακό και μόλις 1.5% στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, για την 2η θέση φαβορί είναι οι Πειραιώτες με 62.1% έναντι 21% των Θεσσαλονικιών, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 2.5% να καταλάβει την 3η θέση στο μίνι πρωτάθλημα.
Η βαθμολογία:
- ΑΕΚ 66β.
- Ολυμπιακός 61β.
- ΠΑΟΚ 58β.
- Παναθηναϊκός 50β.
Αναλυτικά οι πιθανότητες
1η θέση
- ΑΕΚ - 82.5%
- Ολυμπιακός - 16%
- ΠΑΟΚ - 1.5%
2η θέση
- Ολυμπιακός - 62.1%
- ΠΑΟΚ - 21%
- ΑΕΚ - 16.9%
3η θέση
- ΠΑΟΚ - 75%
- Ολυμπιακός - 21.8%
- Παναθηναϊκός - 2.5%
- ΑΕΚ - 0.7%
4η θέση
- Παναθηναϊκός - 97.5%
- ΠΑΟΚ - 2.5%
- Ολυμπιακός - 0.1%
