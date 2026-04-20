Για ακόμη μια εβδομάδα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες κατάκτησης της Superleague.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η 2η αγωνιστική των Playoffs στη Stoiximan Superleague, με το τοπίο να γίνεται λιγάκι πιο... ξεκάθαρο, όσον αφορά τους στόχους των τεσσάρων ομάδων.

Η ΑΕΚ με μια επιβλητική εμφάνιση στην Allwyn Arena επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ και αποσπάστηκε 8 βαθμούς από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός με μια πειστική εμφάνιση πέρασε με 0-2 από τη Λεωφόρο, στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.

Έτσι, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέμεινε στο... κατώπι της Ένωσης, στο -5 από την 1η θέση και συνεχίζει να ελπίζει στη διατήρηση των σκήπτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι πιθανότητες δεν είναι...πολλές.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα δίνει το 82.5% στην ΑΕΚ για κατάκτηση του πρωταθλήματος, 16% στον Ολυμπιακό και μόλις 1.5% στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, για την 2η θέση φαβορί είναι οι Πειραιώτες με 62.1% έναντι 21% των Θεσσαλονικιών, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 2.5% να καταλάβει την 3η θέση στο μίνι πρωτάθλημα.

Η βαθμολογία:

ΑΕΚ 66β. Ολυμπιακός 61β. ΠΑΟΚ 58β. Παναθηναϊκός 50β.

Αναλυτικά οι πιθανότητες

1η θέση

ΑΕΚ - 82.5%

Ολυμπιακός - 16%

ΠΑΟΚ - 1.5%

2η θέση

Ολυμπιακός - 62.1%

ΠΑΟΚ - 21%

ΑΕΚ - 16.9%

3η θέση

ΠΑΟΚ - 75%

Ολυμπιακός - 21.8%

Παναθηναϊκός - 2.5%

ΑΕΚ - 0.7%

