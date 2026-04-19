ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Κοϊτά «άδειασε» Καμαρά και Μπάμπα για το 2-0
Η ανώτερη ΑΕΚ στο 73ο λεπτό του ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια διπλασίασε το προβάδισμα της χάρη σε ενέργεια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, παρόμοια με το κερδισμένο πέναλτι στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Ο Βάργκα άνοιξε την μπάλα στα αριστερά στον Ζοάο Μάριο, ο Πορτογάλος γύρισε στον Πινέδα, ο οποίος πάσαρε στον Κοϊτά και ο Μαυριτανός αφού «άδειασε» Καμαρά και Μπάμπα «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα του Τσιτσή για το 2-0.
Ο σκόρερ του θριάμβου στο Φάληρο με το δεύτερο γκολ του σε ισάριθμα ματς Play Off έφτασε τα 9 γκολ σε 48 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.
