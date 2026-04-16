Ονειρικό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος έκανε φανταστική εμφάνιση στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προημιτελικά του Conference League και βρήκε δεύτερο γκολ σε 36 λεπτά παιχνιδιού.

Στο 35ο λεπτό ο Κοϊτά «άδειασε» τον Παλαθόν, πάτησε περιοχή, έκανε υπέροχη ντρίμπλα στον Ράτσιου, ο οποίος τον ανέτρεψε ξεκάθαρα και ο Νορβηγός διαιτητής Έσκας έδωσε άμεσα το πέναλτι.

Ο Ραζβάν Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό χτύπημα νίκησε τον Μπατάλια για το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας μειώσει τη διαφορά στο ένα γκολ (2-3).

Ο Ρουμάνος χαφ στην πρώτη του σεζόν με τα κιτρινόμαυρα μετράει έξι γκολ και εννέα ασίστ σε 43 εμφανίσεις.