ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η «άχαστη» διπλή ευκαιρία του Ζίνι
Ο Ζίνι σπατάλησε τεράστια διπλή ευκαιρία στο 63ο λεπτό του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για να διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του.
Ο Ζίνι λίγες ημέρες μετά το φοβερό παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο ξεκίνησε βασικός για την ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ και στο 63ο λεπτό είχε τεράστια ευκαιρία για το 2-0.
Κάθετη του Βάργκα, ο Ανγκολέζος σούταρε σε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, ο οποίος τον νίκησε, ο Περέιρα πήρε την μπάλα, πάσαρε στον Ζίνι, ο οποίος αντί να εκτελέσει έκανε κοντρόλ και έχασε την μπάλα!
