Ο Ολυμπιακός αν το κυνηγήσει έως το τέλος, «το έχει» στη Λεωφόρο

Ο Κ. Νικολακόπουλος βλέπει μέσα από το blog του στο gazzetta το αποψινό ντέρμπι ΠΑΟ-Ολυμπιακός μέσα από ένα άλλο πρίσμα.

Δεν είχα κανένα πρόβλημα να καταγράψω τις προάλλες ότι η Λεωφόρος εδώ και πολλά χρόνια είναι η πιο δύσκολη έδρα για τον Ολυμπιακό.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τις δικές του πιθανότητες για αποτέλεσμα απόψε. Ειδικά εάν καταφέρει και μπει καλά στο παιχνίδι, δηλαδή αποφασιστικά και συγκεντρωμένα, αλλά και αν μπορέσει να τελειώσει καλά το παιχνίδι, δηλαδή επίσης αποφασιστικά και συγκεντρωμένα. Οι δύο λέξεις κλειδιά είναι aggressive και focus.

Θέλω μάλιστα να σταθώ πολύ στη δεύτερη παράμετρο, στην ανάγκη ο Ολυμπιακός να παλέψει έως το τελευταίο λεπτό. Διότι πολύ απλά ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι όταν το έκανε σε αυτό το γήπεδο κατάφερε και σκόραρε προς το τέλος αρκετών ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό-και δεν αναφέρομαι σε 30 χρόνια πίσω αλλά στα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους.

21.9.2025 o Ελ Κααμπί ισοφάρισε σε 1-1 στο 92ο λεπτό.

19.5.2024 ο Γιόβετις ισοφάρισε σε 2-2 στο 81ο λεπτό, ενώ ο Ολυμπιακός έχανε 0-2

6.11.2022 ο Μπιέλ έκανε το 0-1 στο 84’, με τον ΠΑΟ να ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με ανύπαρκτο πέναλτι

14.2.2021 ο Ελ Αραμπί στο 82’ μείωσε το σκορ σε 1-2

22.2.2015 ο Τσόρι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων μείωσε το σκορ σε 1-2. Το γκολ ήταν πολύτιμο γιατί έτσι ο Ολυμπιακός έπαιρνε την ισοβαθμία

2.11.2013 ο Μήτρογλου στο 90ο λεπτό έδωσε τη νίκη (1-0) στον Ολυμπιακό

24.3.2002 ο Τζόρτζεβιτς με πέναλτι ισοφάρισε (1-1) σε ένα ματς που ήταν μισό πρωτάθλημα εκείνος ο βαθμός

Βλέπουμε λοιπόν ότι εφτά φορές ο Ολυμπιακός σκόραρε στα τελευταία λεπτά αγώνων του με τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο. Εφτά παιχνίδια είναι πολλά για να βάζεις γκολ στο φινάλε σε μία δύσκολη έδρα σε ντέρμπι. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι δεν έχουν γίνει σε αυτά τα 25 χρόνια πάρα πολλά τέτοια ντέρμπι, καθώς κυρίως στο ΟΑΚΑ έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Εφτά γκολ που έδωσαν μία νίκη, τέσσερις ισοπαλίες (η μία=πρωτάθλημα), ενώ και στη μία ήττα το γκολ ήταν πολύτιμο, αφού έδινε ισοβαθμία.

Επειδή η ιστορία στο ποδόσφαιρο εννιά φορές στις δέκα επαναλαμβάνεται, ο Ολυμπιακός εάν είναι επίμονος και ψάξει απόψε το γκολ ως το τελευταίο λεπτό, θεωρώ ότι θα έχει πολλές πιθανότητες να το πετύχει. Ιδανικά, βέβαια, θα ήταν να μην κυνηγάει, να μην είναι πίσω στο σκορ…

Άσχετο: Μόνο το γκολ του έλειπε του Ντόη στην καλή παρουσία του στη Ρίο Άβε στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα, στο οποίο ήταν απολύτως γεμάτος σε συμμετοχές (σε ρόλο αμυντικού μέσου) και με δύο ασίστ στο ενεργητικό του. Χθες το έβαλε και το γκολ ο άσος του Ολυμπιακού. Κωμικό το αποτέλεσμα (2-2), πάντως, της Ρίο Άβε με την ουραγό και πεσμένη AVS.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μοιάζει πλέον με αστείο, αλλά δεν είναι. Ο Στρεφέτσα ήταν ξανά ένας από τους κορυφαίους της Πάρμα στην εκτός έδρας νίκη 1-0 επί της Ουντινέζε, δίνοντας και την ασίστ για το πολύτιμο γκολ. Είναι η δεύτερη ασίστ του Βραζιλιάνου, που έχει κι ένα γκολ στα 10 παιχνίδια στα οποία έχει παίξει στο Καμπιονάτο από τον Φεβρουάριο.

Είναι αναντικατάστατος και απολύτως χρήσιμος στην Πάρμα ο Στρεφέτσα, καθώς από τότε που πήγε αυτός η ομάδα εξασφάλισε τη σωτηρία της με εκπληκτικά αποτελέσματα. Τουλάχιστον εάν δεν τον θέλει πίσω ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, λογικά θα βρει μία ομάδα, είτε την Πάρμα είτε άλλη, να τον πουλήσει σε καλή τιμή, έστω να μην ζημιωθεί οικονομικά.

