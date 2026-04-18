Μπράτσος: «Δείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε σ’ αυτό το γκρουπ»

Ο Κώστας Μπράτσος δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Βόλου διαχώρισε την απόδοση της ομάδας του από το αποτέλεσμα. «Ως προπονητής πρέπει να το λάβω υπόψιν για δύο λόγους. Από τη μία η απόδοση της ομάδας, από την οποία είμαι ευχαριστημένος γιατί παλέψαμε και προσπαθήσαμε να παίξουμε, από την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Συνολικά όμως δείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε σε αυτό το γκρουπ», είπε και ρωτήθηκε για το κακό ξεκίνημα της ομάδας του.

«Θα συμφωνήσω ότι είχαμε πρόβλημα στις δεύτερες μπάλες στο ξεκίνημα του ματς. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τη μπάλα. Από τη στιγμή που αλλάξαμε σχηματισμό, λύθηκε αυτό το πρόβλημα και βγήκαμε πολλές φορές στην πλάτη του αντιπάλου. Συνολικά για το γκρουπ, όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Τα παιχνίδια παίζονται ανοικτά και αυτό είναι ωραίο για τον κόσμο. Αν κερδίσουμε τα επόμενα ματς, καθορίζουμε τη μοίρα μας. Θεωρώ ότι όλα είναι στις λεπτομέρειες. Ένα γκρουπ που όλοι παίζουν ανοικτά, δίχως σκοπιμότητα… ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και ήρθαμε να παίξουμε στα ίσια. Πέρυσι είχαμε κλέψει το ματς. Φέτος ήρθαμε να παίξουμε. Σίγουρα η φιλοσοφία κάθε προπονητή έχει διαφορά».

