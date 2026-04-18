Ανακοινώθηκε η 11άδα της ομάδας του Άρη για τον αγώνα με αντίπαλο τον Βόλο για τον αγώνα των θέσεων 5-8.

Για τον Άρη ως προς το παιχνίδι του απέναντι στον Βόλο κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αθανασιάδης. Οι υπόλοιποι 10 είναι οι Τεχέρο, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Πέρεζ, Γκαρέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε.

Στον πάγκο είναι οι Μάϊκιτς, Διούδης, Κουαμέ, Κέρκεζ, Φρίντεκ, Δώνης, Σούντμπεργκ, Ντούντου, Μπουσαϊντ, Μορόν, Φαντινγκά και Γιένσεν. Δείτε το σχετικό post της ΠΑΕ Άρης.