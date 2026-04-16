Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta μία πρώτη προσέγγιση του ντέρμπι του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός γενικά έχει καλή παρουσία εδώ και χρόνια στα ντέρμπι του μακριά από το Καραϊσκάκη.

Τα αποτελέσματα του τα λες από καλά έως και πολύ καλά, στη Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ, στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα ντέρμπι του στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτά ζορίζεται περισσότερο. Ειδικά θα έλεγα τα τελευταία 15-20 χρόνια.

Φαίνεται αυτό κι από τη συχνότητα με την οποία κερδίζει και που δεν έχει καμία σχέση με τα διπλά που έχει επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, αλλά και με τα διπλά του στην Τούμπα και στη Φιλαδέλφεια. Σε επίπεδο πρωταθλήματος ουσιαστικά το διπλό που έχει τη μεγάλη σημασία ήταν το 1-0 με το γκολ του Μήτρογλου στο 90’, το όχι και κοντινό 2013. Έκτοτε, υπάρχει μόνο ένα ακόμη διπλό ο Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, το εντυπωσιακό 4-1 την τελευταία αγωνιστική των πλέϊ οφ του 2021, σε ένα λίγο αδιάφορο κι από τις δύο πλευρές παιχνίδι.

Μετά το 2000 υπάρχει, βέβαια, και μία τρίτη νίκη του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, αλλά για το Κύπελλο, το ιστορικό 4-1 το 2001, μία από τις πιο θεαματικές προκρίσεις των «ερυθρόλευκων» επί των «πράσινων».

Από το 4-1 το 2021, έχουν γίνει οκτώ ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο, πάντα για το πρωτάθλημα, χωρίς νίκη για τον Ολυμπιακό και με κυρίαρχο αποτέλεσμα την ισοπαλία, που έχει έρθει πέντε φορές. Στα άλλα τρία παιχνίδια κέρδισε ο Παναθηναϊκός, και στα τρία χωρίς να φάει γκολ. Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού είναι σημαντική ακόμη κι αν υπολογίσουμε τα 14 τελευταία παιχνίδια τους στη Λεωφόρο, όπου περιλαμβάνονται οι δυο νίκες του Ολυμπιακού, καθώς οι «πράσινοι» έχουν εφτά νίκες, ενώ τα άλλα πέντε ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Όπως κι αν έχει, ο Ολυμπιακός καλείται την Κυριακή να κάνει τη διαφορά σε ένα γήπεδο που γι΄ αυτόν δεν είναι και το πιο…εύκολο. Παίζει, όμως, ίσως ένα τελευταίο χαρτί και από τη μία θα είναι αντικειμενικά μεγάλη η δυσκολία του διπλού και λόγω έδρας, από την άλλη, ωστόσο, εάν έρθει ένα διπλό, θα είναι πάρα πολύ γλυκό.

Άσχετο: Η διαχείριση μίας μεγάλης νίκης δεν ήταν ποτέ εύκολη για καμία ελληνική ομάδα. Πόσο τυχαίο είναι ότι το Μπόντο-Ολυμπιακός 3-0 ήρθε μετά το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0; Κι ότι το Ράγιο-ΑΕΚ 3-0 ήρθε μετά το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1;…

Στα δικά μου μάτια, οι πιο ντεφορμέ παίκτες του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια είναι ο Ελ Κααμπί κι ο Ζέλσον. Υπό αυτή την έννοια δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη να τους αφήσει στον πάγκο ο Μεντιλίμπαρ την Κυριακή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ξέρω η, πιστεύω ότι θα το κάνει.

Πρόκειται, άλλωστε, για δύο παίκτες που πάντα είναι βασικοί από τον Μεντιλίμπαρ. Θα πρέπει να έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό για να μην τους δούμε στην αρχική ενδεκάδα σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Απλά, αυτό δεν αλλάζει τίποτα ως προς την άποψη μου για την κατάσταση τους.

Μακάρι φυσικά να βγάλουν μάτια άμα παίξουν την Κυριακή. Πανευτυχής θα είμαι!

