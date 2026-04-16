ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Κένι με το βλέμμα στην ΑΕΚ
Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της και στον ΠΑΟΚ οι μέρες κυλούν με το βλέμμα στραμμένο στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι «ασπρόμαυροι» προετοιμάζονται για τις κρίσιμες μάχες που έχουν μπροστά τους μέχρι το φινάλε της σεζόν, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι.
Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, πριν η ομάδα περάσει σε ασκήσεις που αφορούσαν την τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιαστεί έτοιμος σε όλα τα επίπεδα, αν θέλει να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα, που είναι η νίκη.
Το σημαντικότερο νέο της ημέρας αφορά την κατάσταση των Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι. Οι τρεις ποδοσφαιριστές έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης με την ομάδα και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά, δείχνοντας πως βρίσκονται σε φάση επιστροφής και ανεβάζουν ρυθμούς όσο πλησιάζει το επόμενο παιχνίδι.
Αντίθετα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, με την κατάσταση του να παραμένει δεδομένη μετά την απόφαση για χειρουργική επέμβαση.
Η προετοιμασία συνεχίζεται την Παρασκευή (17.04) με προπόνηση στις 11:00, σε μια εβδομάδα που μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.
