Ο Πορτογάλος χαφ ανέβασε στο Instagram του την κόρη του που τραγουδά σε εξαιρετικά ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού.

Σε τέτοιες περιστάσεις η εικόνα μιλά πολύ πιο ξεκάθαρα και δυνατά από οποιαδήποτε λέξη. Ο Τσικίνιο έκανε Insta Story με την κόρη του να τραγουδά στα ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού. Από μικρή στα ερυθρόλευκα δηλαδή. Ο ίδιος ο Τσικίνιο πάντως κάθε φορά που μιλά για το μέγεθος του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζει πώς σε έναν τέτοιον σύλλογο πρέπει να δίνεις τα πάντα για αυτήν την φανέλα.