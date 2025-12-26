Ολυμπιακός: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδά τον ύμνο της ομάδας! (vid)

Ο Πορτογάλος χαφ ανέβασε στο Instagram του την κόρη του που τραγουδά σε εξαιρετικά ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού.

Σε τέτοιες περιστάσεις η εικόνα μιλά πολύ πιο ξεκάθαρα και δυνατά από οποιαδήποτε λέξη. Ο Τσικίνιο έκανε Insta Story με την κόρη του να τραγουδά στα ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού. Από μικρή στα ερυθρόλευκα δηλαδή. Ο ίδιος ο Τσικίνιο πάντως κάθε φορά που μιλά για το μέγεθος του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζει πώς σε έναν τέτοιον σύλλογο πρέπει να δίνεις τα πάντα για αυτήν την φανέλα.

     

