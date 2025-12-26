Ολυμπιακός: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδά τον ύμνο της ομάδας! (vid)
Σε τέτοιες περιστάσεις η εικόνα μιλά πολύ πιο ξεκάθαρα και δυνατά από οποιαδήποτε λέξη. Ο Τσικίνιο έκανε Insta Story με την κόρη του να τραγουδά στα ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού. Από μικρή στα ερυθρόλευκα δηλαδή. Ο ίδιος ο Τσικίνιο πάντως κάθε φορά που μιλά για το μέγεθος του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζει πώς σε έναν τέτοιον σύλλογο πρέπει να δίνεις τα πάντα για αυτήν την φανέλα.
🔴❤️🎤 Η κόρη του Τσικίνιο σε άπταιστα ελληνικά τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 26, 2025
🎥Credit: Chiquinho22_#OlympiacosFC pic.twitter.com/hSUzoUtzpY
