Νικολαΐδης: «Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη σε θέμα νοοτροπίας από τον ΠΑΟΚ, είναι νίκη για πρωτάθλημα αλλά ακόμα μαθηματικά παίζεται»

Η ανάλυση του Ντέμη Νικολαΐδη για την επικράτηση της ΑΕΚ με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης αναλύοντας το 3-0 της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στην εκπομπή Monday FC της NOVA στάθηκε στο γεγονός ότι η Ένωση ήταν ψυχικά πιο έτοιμη για αυτό το παιχνίδι με ανώτερη νοοτροπία από τον ΠΑΟΚ, ενώ επεσήμανε πως αυτή η νίκη για την ΑΕΚ είναι για να παίρνει τον τίτλο, προσθέτοντας ωστόσο ότι ακόμα δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό καθώς μαθηματικά το πρωτάθλημα παίζεται.

«Η ΑΕΚ ήταν κουρασμένη άσχετα αν δεν φάνηκε συνολικά. Τα δύο αμυντικά χαφ ήταν κουρασμένα, αλλά έπαιζαν έξυπνα. Όχι μόνο οι Μαρίν και Πινέδα, αλλά όλοι οι παίκτες. Δεν πρέσαραν ψηλά. Έπαιξαν έξυπνα, κυριάρχησαν. Άλλαξαν τον τρόπο παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ είχε στο μυαλό του πως θα παγίδευε τον Πινέδα, η ΑΕΚ πρόσεχε τον Κωνσταντέλια, δεν άφηνε τον Τάισον να κάνει κούρσες. Ο Μαρίν όσο περνούσε το παιχνίδι έκανε όλο και λιγότερες αποστάσεις σε σχέση και με το ματς της Πέμπτης. Η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται δικαίως και μετά διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι. Δεν φάνηκε καν η μεγάλη προσπάθεια της Πέμπτης. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση ότι δεν είδα μια ομάδα που μπήκε για να παίξει το ματς. Η ΑΕΚ είχε τρομερή αυτοπεποίθηση και σιγουριά, ο ΠΑΟΚ όχι. Δεν έπιασε ούτε δέκα λεπτά καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει παιχνίδια στο 9, αλλά και στο 4. Η ΑΕΚ μπορεί αν έχει παίξει λίγα στο 9, αλλά δεν έχει πέσει στο 4. Η ΑΕΚ έχει παίξει στο 6, στο 7, στο 8. Η ΑΕΚ βελτιώνεται ανά βδομάδες έστω και λίγο. Δεν έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Έκανε κι αυτή μια μικρή κοιλιά, αλλά συνεχίζει έτσι. Το πιο εντυπωσιακό για την ΑΕΚ είναι η νοοτροπία και η αυτοπεποίθηση στους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ δεν τα είχε αυτά. Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη ψυχολογικά. Αυτό που κάνει τη διαφορά στα δύο τελευταία ματς επίσης είναι το δίδυμο Ζίνι και Βάργκα. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί το δίδυμο Βάργκα με Γιόβιτς, ενώ η ΑΕΚ κερδίζει. Δεν το έχουν βρει νομίζω και τη διαφορά τη βλέπεις εδώ. Στο ματς με τη Ράγιο έχεις ένα μαχητικό σέντερ φορ, τον Βάργκα και έχεις έναν πολύ κινητικό παίκτη, τον Ζίνι. Κάτι που ο Γιόβιτς όταν παίζει με τον Βάργκα δεν το κάνει. Η κλάση του Γιόβιτς και η εκτελεστική του δεινότητα είναι ανώτερη, αλλά κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις. Ίσως και ο Γιόβιτς με τον Ζίνι να είναι ένα άλλο δίδυμο. Ο Ζίνι βοήθησε πολύ και με τη Ράγιο και με τον ΠΑΟΚ».

Έπειτα ο Νικολαΐδης μιλώντας για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, τόνισε: «Όσοι έλειπαν είναι καταπληκτικοί παίκτες. Κάνουν τη διαφορά. Αλλά για να στο πω θα έπρεπε να δω έναν ΠΑΟΚ που θα έμπαινε με νοοτροπία για να πάρει το ματς. Θα μου πεις αν έπαιζαν αυτοί δεν θα ήταν αλλιώς. Αλλά εδώ και μήνες λείπουν οι παίκτες, δεν μπορούμε να μιλάμε για απουσίες, θα πρέπει οι ομάδες να προσπαθούν. Σίγουρα όταν είναι κάποιοι παίκτες στην ενδεκάδα ανεβάζουν την ψυχολογία. Αν μιλάμε για ένα ματς συγκεκριμένο για τις απουσίες, τι να κάνουμε έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει καλά επειδή του λείπουν δύο παίκτες... Δεν ήταν θέμα παικτών, ήταν θέμα ψυχικής ετοιμότητας. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη σε θέμα νοοτροπίας. Κάτι που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ σε άλλα ματς, όπως στο 0-2 στη Φιλαδέλφεια. Χθες αυτό το έκανε η ΑΕΚ».

Ακολούθως ο Νικολαΐδης αναφερόμενος για την ΑΕΚ είπε: «Στο ματς με τη Βαγεκάνο η κερκίδα ήταν τρομερή και βοήθησε πολύ. Και να περνούσε το ίδιο χειροκρότημα θα έπαιρνε. Ο κόσμος και χθες ήταν πολύ κοντά στην ομάδα και αυτή η ενέργεια ειδικά όταν έχεις αποκλειστεί στην Ευρώπη μεταδίδεται στους παίκτες. Για μένα η νίκη είναι για πρωτάθλημα, αλλά δεν το λέμε ακόμα γιατί μαθηματικά παίζεται. Σκέψου ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στην έδρα του και τον ΠΑΟΚ εύκολα. Απέναντι στην ΑΕΚ έκαναν συνολικά δύο ευκαιρίες. Κατάφερε η ΑΕΚ να μην κινδυνέψει».