Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων του στα Playoffs της Superleague.

Τις ημέρες και τις ώρες που θα αγωνιστεί, με στόχο να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague έμαθε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει την κούπα φέτος που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ολοκληρώνει την πορεία της στις 17 Μαϊου (19:30) στη Λεωφόρο.

Οι ημέρες και ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ

1η αγωνιστική

Κυριακή 5 Απριλίου

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, 19:00

2η αγωνιστική

Κυριακή 19 Απριλίου

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, 18:00

3η αγωνιστική

Κυριακή 3 Μαϊου

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, 19:00

4η αγωνιστική

Κυριακή 10 Μαϊου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, 19:30

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13 Μαϊου

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 19:30

6η αγωνιστική

Κυριακή 17 Μαϊου