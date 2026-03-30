ΠΑΟΚ: Οι ημερομηνίες και ώρες στα Playoffs
Τις ημέρες και τις ώρες που θα αγωνιστεί, με στόχο να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague έμαθε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει την κούπα φέτος που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ολοκληρώνει την πορεία της στις 17 Μαϊου (19:30) στη Λεωφόρο.
Οι ημέρες και ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ
1η αγωνιστική
Κυριακή 5 Απριλίου
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, 19:00
2η αγωνιστική
Κυριακή 19 Απριλίου
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, 18:00
3η αγωνιστική
Κυριακή 3 Μαϊου
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, 19:00
4η αγωνιστική
Κυριακή 10 Μαϊου
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, 19:30
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13 Μαϊου
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 19:30
6η αγωνιστική
Κυριακή 17 Μαϊου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, 19:30
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/VRQgizyUip— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
