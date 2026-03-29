Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τις σκέψεις του αναφορικά με την προσδοκία που υπάρχει στον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ.

Μοιάζει λίγο οξύμωρο, αλλά είναι μία ελπίδα για τον Ολυμπιακό ότι και τα έξι παιχνίδια του στα πλέι οφ θα είναι ντέρμπι! Οξύμωρο υπό την έννοια ότι τα ντέρμπι είναι παραδοσιακά τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Επιπλέον δε, στη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός δεν έχει «σκίσει» κιόλας στα ντέρμπι που έχει δώσει στο πρωτάθλημα, ακόμη και στο Κύπελλο.

Από πού λοιπόν προκύπτει η ελπίδα; Από την προσδοκία ότι σε αυτούς τους αγώνες ο Ολυμπιακός θα παίξει με κανονικούς αντιπάλους, δηλαδή με ομάδες που θα θελήσουν να παίξουν κανονικό ποδόσφαιρο κι όχι άμυνες με…πούλμαν. Κι ότι έτσι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα μπορέσει να παίξει καλύτερο και πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο, θυμίζοντας μας την περσινή σεζόν, όπου στα συνολικά 12 ντέρμπι πρωταθλήματος ήταν σαρωτική: με τέσσερις νίκες επί της ΑΕΚ, τρεις νίκες επί του ΠΑΟΚ και δύο νίκες και δύο ισοπαλίες με τον ΠΑΟ! Συν δύο προκρίσεις επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟ!!!

Μόνο που πρέπει να δεχθούμε ότι μιλάμε για προσδοκία. Καμία βεβαιότητα ότι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού θα τον παίξουν επιθετικά, στα ίσα. Υπάρχει η άποψη ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, γιατί στα πλέι οφ χρειάζονται νίκες για να πάρεις το πρωτάθλημα, αφού οι ισοπαλίες δεν φτάνουν. Μπορεί να είναι κι έτσι, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός δεν στοχεύει στο να πάρει τον τίτλο…

Υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα δούμε άλλο τρόπο παιχνιδιού στα ντέρμπι από τους αντιπάλους του Ολυμπιακού για έναν απλό λόγο: τι είδαμε στα ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ας τα βάλουμε λίγο κάτω. Ξεκινώντας από μπροστά προς τα πίσω…

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα σχεδόν σε όλο το ματς. Κατοχή μπάλας 60-40. Τελικές 17-5. Κόρνερ 8-3. Αλλά λευκή ισοπαλία.

Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-1. Ο ΠΑΟ φουλ άμυνα σε όλο το ματς. Κατοχή μπάλας 70-30. Τελικές 14-8. Αλλά ήττα ο Ολυμπιακός.

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1. Η ΑΕΚ με εξαίρεση 25 λεπτά έπαιζε άμυνα. Κατοχή μπάλας 43-57. Τελικές 9-11. Αλλά η ήττα αποφεύχθηκε για τον Ολυμπιακό στο 106’ με πέναλτι.

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (κύπελλο) 0-2. Ο ΠΑΟΚ γρήγορο 0-2 και μετά πίσω από την μπάλα. Κατοχή 59-41. Τελικές 11-6. Κόρνερ 8-3. Τελικό 0-2.

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0. Κατοχή ίδια (48-52), αλλά τελικές 11-6, πιο πειστικός κι επικίνδυνος ο Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να προσπαθεί, αλλά δίκαια το τρίποντο.

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1. Κατοχή ίδια (52-48), τελικές ίδιες (9-8), μοιρασμένο 90λεπτο, με τον Ολυμπιακό έξοχο στην αρχή, αλλά να καταρρέει στο τέλος.

ΠΑΟ-Ολυμπιακός 47-53. Κατοχή ίδια (47-53), τελικές παρόμοιες (7-9), αλλά μονότερμα στο β΄ ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως ισοφάρισε στο 92’.

Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η εικόνα των εφτά ντέρμπι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι με εξαίρεση το ματς στην Τούμπα και λίγο στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ, σε όλα τα άλλα οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού του έδιναν την μπάλα. Με τον Ολυμπιακό κάποιες φορές να τους απειλεί και κάποιες φορές να μην μπορεί να τους απειλεί.

Υπό τις συνθήκες αυτές, γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να ζει με την ελπίδα ότι θα βρει αντιπάλους στα πλέι οφ που θα παίξουν πολύ ανοικτά. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για το «άλλο» ενδεχόμενο», να του δίνουν περισσότερο την μπάλα, υπολογίζοντας ότι δεν είναι κι ο καλύτερος στο να ξέρει τι να την κάνει και έχοντας στο μυαλό τους να τον πλήξουν με αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις.

Ξέρουν πλέον καλά οι αντίπαλοι του ότι ο Ολυμπιακός πρώτον θέλει χώρους και δεύτερον πιέζει ψηλά για να κλέψει και έτσι παίζουν με στόχευση αφενός μεν να μην του δίνουν χώρους και αντιθέτως να βρίσκουν οι ίδιοι χώρους δίνοντας του την μπάλα, αφετέρου δε αποφεύγουν το χτίσιμο επιθέσεων από πίσω κι όταν το κάνουν είναι πολύ προσεκτικοί.

Άποψη μου είναι ότι εκεί θα κριθούν τα πάντα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ-στο πόσο καλά θα είναι προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις διαφορετικές συνθήκες που θα της προκύπτουν ανά παιχνίδι. Κι όχι μόνο στη συνθήκη, «ανοίγουμε εμείς το σκορ, αναγκαστικά ανοίγονται οι άλλοι και τους κτυπάμε στην κόντρα».

Ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον παίξουν στα ντέρμπι, όπως τον έπαιζαν οι αντίπαλοι του στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έτσι θα γίνει …

Άσχετο: Μην έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε τι να κάνει την Παρασκευή το βράδυ κι πήγε στο Καραϊσκάκη για να δει το Ελλάδα-Παραγουάη. Πήγε να δει συγκεκριμένα πράγματα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι κι η ατυχία, αλλά τα 20 δοκάρια που έχει ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν ξεπερνάνε την κανονικότητα και μίας γκαντεμιάς!

Και δεν είναι μόνο ότι αν γίνονταν γκολ τα δοκάρια του Αντρέ Λουίς στη Λιβαδειά και του Ποντένσε με τη Λάρισα (επίσης 0-0) ο Ολυμπιακός θα είχε τέσσερις βαθμούς παραπάνω στο πρωτάθλημα, άρα θα ήταν στο +5 από τον ΠΑΟΚ.

Είναι και το ότι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού δεν έχουν αυτοί δοκάρια όταν παίζουν απέναντι του! Ο Τζολάκης έχει σταθεί τυχερός σε μόλις πέντε περιπτώσεις, με ισάριθμα δοκάρια, και μάλιστα μόνο δύο στο πρωτάθλημα, όπου ο Ολυμπιακός έχει 13 δοκάρια. Είναι δηλαδή 13-2 το πράγμα!

