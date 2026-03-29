Η βαθμολογική θέση και πολύ περισσότερο η αγωνιστική εικόνα έβαλαν αρνητική σφραγίδα σε μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας ο Άρης προχώρησε συνολικά σε 21 μεταγραφές!

Το νούμερο μοιάζει απίστευτο αλλά αυτό είναι το σύνολο των μεταγραφών στις οποίες προχώρησε ο Άρης στις δύο σχετικές περιόδους της αγωνιστικής σεζόν 2025-26. Υπήρξε το βασικό μέρος του σχεδίου της δημιουργίας από μηδενική βάση το οποίο αποφασίστηκε βάσει των πεπραγμένων της περσινής αγωνιστικής περιόδου η οποία ήταν πλούσια σε μεταπτώσεις, τουλάχιστον όμως είχε οδηγήσει στην υλοποίηση του βασικού στόχου. Της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου ασχέτως του ότι δεν αξιοποιήθηκε για ένα ακόμη καλοκαίρι. Φέτος, ο Άρης έχει απομακρυνθεί ακόμη και από αυτόν τον στόχο και για να μην τον χάσει είναι αναγκαίο να κάνει στα Playoff 5-8 κάτι που δεν έπραξε στο σύνολο της χρονιάς. Να εμφανίσει συντριπτικά ανώτερο αγωνιστικό πρόσωπο και παράλληλα να το κρατήσει στο σύνολο των έξι αγώνων.

Επιστρέφοντας στις μεταγραφές, το συντριπτικό μέρος αυτών έγιναν το περασμένο καλοκαίρι και είναι επίσης αλήθεια ότι οι περισσότερες αποδείχθηκαν από άστοχες έως περιττές. Για παράδειγμα, στην τελευταία κατηγορία κυριαρχεί αυτή του τερματοφύλακα Λόβρο Μάικιτς ο οποίος δεν χρειάστηκε στη διάρκεια της σεζόν, γι’ αυτό εξάλλου κατέγραψε μόλις δύο συμμετοχές. Θεωρητικά, ο Κροάτης γκολκίπερ θα διεκδικούσε τη θέση του βασικού, στην πορεία όμως προστέθηκε ο Σωκράτης Διούδης ο οποίος διεκδίκησε τα σκήπτρα από τον Γιώργο Αθανασιάδη.

Στην ίδια κατηγορία μεταγραφών βρίσκεται και αυτή του Μάρκο Κέρκεζ, στη δεύτερη θητεία του Σέρβου αμυντικού στους «κίτρινους». Όπως και στην πρώτη, έτσι και τώρα, απλά προπονείται με την ομάδα δίχως να έχει θέση στο rotation της ομάδας. Περιττή μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον μία εκ των τριών μεταγραφών φορ, παρόντος του Λορέν Μορόν. Οι τέσσερις φορ μοιάζουν με πολυτέλεια για μια ομάδα η οποία στερείται αγωνιστικών χαρακτηριστικών σε μεσαία γραμμή και επιθετικά άκρα.

Υπολογίζοντας τρεις παράγοντες – α) οικονομική επένδυση, β) αγωνιστικός ρόλος, γ) απόδοση – είναι ξεκάθαρο ότι φέτος ο Άρης πέταξε πολλά χρήματα στον… Θερμαϊκό καθώς προχώρησε ακόμη και στην αγορά παικτών δεσμεύοντας ποσά από τον συνολικό προϋπολογισμό του. Βγάζοντας από την εξίσωση τους δύο τερματοφύλακες (Αθανασιάδης, Διούδης), τον full back Νοά Φαντιγκά, τον Γιάννη Γιαννιώτα και τον Ούρος Ράτσιτς καμία άλλη από τις μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Οι λόγοι διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση.

Ξεκινώντας από την άμυνα, ο Νόα Σούντμπεργκ έχει χάσει διάστημα περίπου 3½ μηνών από τη σεζόν με συνέπεια τον περιορισμό των συμμετοχών του (σ. σ. 14). Προβλέπεται να επιστρέψει στη δράση στην πρεμιέρα στα Playoff 5-8. Ο δε Άλβαρο Τεχέρο ξεκίνησε εντυπωσιακά αλλά η πορεία του ήταν πτωτική. Πηγαίνοντας στη μεσαία γραμμή, το διάστημα απουσίας του Φρέντρικ Γένσεν πλησίασε τους τέσσερις μήνες! Ο Κώστας Γαλανόπουλος απουσιάζει στους δύο τελευταίους μήνες σε μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας κινήθηκε στη μετριότητα ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί παραμένει εκτός και οι συνολικές του συμμετοχές περιορίστηκαν στις 12!

Πηγαίνοντας στην επιθετική γραμμή, ο Άρης εισέπραξε ελάχιστα από τους Κάρλες Πέρεθ, Μιγκέλ Αλφαρέλα. Και οι δύο αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο διάστημα των επτά μηνών παρουσίας του στο «Κλ. Βικελίδης», ακόμη όμως κι όταν ήταν διαθέσιμοι δεν προσέφεραν κάτι. Ο πρώτος χρησιμοποιήθηκε σε 21 αγώνες, ο δεύτερος σε δέκα και ο συνολικός απολογισμός τους σε γκολ και ασίστ είναι μηδενικός. Ο Τίνο Καντεβέρε επίσης ταλαιπωρήθηκε από διαδοχικούς τραυματισμούς και το συνολικό διάστημα απουσίας του υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Στα παιχνίδια που αγωνίστηκε δεν στερήθηκε διάθεσης, δεν είχε όμως ουσία στο παιχνίδι του. Η δική του στατιστική έχει γράψει… μηδέν γκολ και ασίστ. Ο Τάσος Δώνης έχασε το συντριπτικό μέρος της σεζόν λόγω διαδοχικών μυϊκών θλάσεων και η δική του απουσία ήταν από αυτές που κόστισαν δεδομένης της προσφοράς του στα ελάχιστα παιχνίδια στα οποία ήταν διαθέσιμος. Κλείνοντας με τις μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού, ο Μιχάλης Βοριαζίδης δεν μπορεί να κριθεί καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, κυρίως όμως αποκτήθηκε με σκοπό να έχει υποστηρικτικό ρόλο στους αγώνες του Κυπέλλου.

Από τις μεταγραφές του Γενάρη ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο αποκτήθηκε υπό τη μορφή δανεισμού με option αγοράς κι έφτασε στο σημείο να θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος στην 11αδα του Άρη. Ο Μάρτιν Χόνγκλα δεν είναι τόσο επιδραστικός όσο ο Γκαρέ, αλλά ξεχωρίζει από τις συνολικά 21 μεταγραφές που έκαναν οι «κίτρινοι» από το περασμένο καλοκαίρι. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ότμαν Μπουσαΐντ, Κριστιάν Κουαμέ.

Επί του παρόντος, οποιαδήποτε κουβέντα για το μέλλον μοιάζει απαγορευτική λόγω και της ρευστότητας που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι στην τελευταία οκταετία μόλις μία φορά ήταν αποδοτικό το σχέδιο δημιουργίας από μηδενική βάση κι αυτό μάλιστα ήταν απαραίτητο να εφαρμοστεί το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Άρης επέστρεψε στη Stoiximan Superleague και χρειαζόταν την ποιότητα αλλά και ποδοσφαιριστές με παραστάσεις. Τα αντίστοιχα υπόλοιπα σχέδια – και κυρίως το φετινό – προφανέστατα δεν παρουσίασαν επιτυχία…