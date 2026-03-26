Η αξία της δύναμης της Νέας Φιλαδέλφειας!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ η οποία με την επιστροφή της στην πόλη της γίνεται μόνιμη πρωταγωνίστρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε δυναμική κόσμου...

Η διακοπή δίνει σε ολους τη δυνατότητα να εστιάσουν περισσότερο σε κομμάτια τα οποία όταν υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση περνάνε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα ειδικά αν συνιστούν ένα γεγονός το οποίο στη λογική του καθενός συνιστά κάτι το αυτονόητο. Όπως είναι η έδρα σου, το γήπεδό σου, το σπίτι σου ντε! Στην περίπτωση της ΑΕΚ μέχρι την επιστροφή στην πόλη της και τη δημιουργία του νέου ...ναού της εκεί που βρισκόταν ο προηγούμενος, χρειάστηκε να περάσουν δυο δεκαετίες, 20 χρόνια επί της ουσίας, δυο νέες γενιές φιλάθλων-οπαδών, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν τι σημασία του να έχει η αγαπημένη σου ομάδα το δικό της γήπεδο. Υπήρξε μια παρατεταμένη περίοδος αρκετών χρόνων, ίσως και περίπου δέκα ετών, που έμοιαζε να θεωρείται δεδομένο πως η Ένωση δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά το δικό της γήπεδο και ειδικά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Αυτό έμοιαζε για όλους εμάς που ζούσαμε με τη συγκεκριμένη επιθυμία σαν ένα άπιαστο όνειρο και μια ανεκπλήρωτη επιθυμία... Αυτή ήταν πραγματικά η κατάσταση και δεν προέκυπτε από πουθενά ότι θα αλλάξει όλο αυτό!

Η ΑΕΚ μέσα σε μια πορεία 19 ετών δίχως το δικό της σπίτι έφτασε έως την απόλυτη αποτυχία τη στιγμή που είχε ελάχιστες στιγμές επιτυχίας στο αχανές και αφιλόξενο ΟΑΚΑ! Πανηγύρισε μόλις μια φορά το πρωτάθλημα και ήταν ελάχιστες φορές ανταγωνιστική (τη τριετία επί Νικολαΐδη μόνο) τη στιγμή που συνήθως έμενε νωρίς εκτός διεκδίκησης τίτλου και επιτυχιών απέναντι στον ανταγωνισμό: Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό! Για να το αναδείξουμε ως οφείλουμε έφτασε να βιώσει μια νέα, διαφορετική μα επί της ουσίας περίοδο... προσφυγιάς έως ότου έρθει η ώρα της επιστροφής στον τόπο που δημιουργήθηκε το αθλητικό θαύμα των προσφύγων της Ελλάδας. Κάτι που έγινε χάρη στον Δημήτρη Μελισσανίδη έστω και αν παρατάθηκε για μία με δυο χρονιές η επιστροφή της λόγω του ...πολέμου που δέχτηκε ένα έργο που πλέον όλοι αναγνωρίζουν (ακόμη και εκείνοι που τους είχαν τοποθετήσει να βάλουν εμπόδια γι τη δήμους του γηπέδου).

Θαρρώ πως πλέον έχουμε και έχουν εμπεδώσει άπαντες πόσο μεγάλη σημασία είχε για την ΑΕΚ και την επαναφορά αυτής στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις της, κοινώς να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να διεκδικεί μόνιμα πρωτάθλημα και να επιδιώκει ευρωπαϊκές πορείες. Έχουν καταλάβει όλοι την αξία της δύναμης της έδρας του Δικέφαλου, της φυσικής της έδρας, του δικού της σπιτιού, στη δική της πόλη, διότι εκεί τοποθετήθηκαν πρόσφυγες, στην Νέα Φιλαδέλφεια, κοντά στον Ποδονίφτη και αποφάσισαν να γεννήσουν την μοναχοκόρη της προσφυγιάς που έμελλε να εκφράσει (και να την αγαπήσουν) εκατομμύρια κόσμου. Η επιστροφή στης Φιλαδέλφειας τα μέρη ήταν δεδομένο πως θα φέρει πίσω τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας, του ίδιου του dna του Συλλόγου, κάτι που πλέον απλά επιβεβαιώνουμε, διαπιστώνουμε και ζούμε για να είμαστε απόλυτοι και to the point.

Τετάρτη σεζόν για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια και φυσικά ισάριθμες φορές διεκδίκηση του τίτλου από τους κιτρινόμαυρους. Μια κατάκτηση του νταμπλ, με την είσοδο στο νέο μας γήπεδο στην πόλη μας, μια διεκδίκηση έως το τελευταίο λεπτό του πρωταθλήματος, πέρυσι μέχρι πριν τα play offs και πάντα με διαφορετικό αντίπαλο στην... κόντρα και με εκείνη μόνιμα στο κάδρο παρακαλώ, οι άλλοι άλλαζαν: μια τον Παναθηναϊκό, μια τον ΠΑΟΚ, μια τον Ολυμπιακό! Τώρα, τη τετάρτη διαδοχική αγωνιστική χρονιά που η ΑΕΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα, πλην Παναθηναϊκού, οι άλλοι δύο είναι στο κόλπο και με τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας με την πρωτοπόρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Ένωση... Δεν χρειάζεται εκτιμώ να γράψουμε περισσότερα και άλλη απόδειξη της σημασίας, αξίας και δυναμικής που δίνει σε μια ομάδα το δικό της γήπεδο...

Επιτρέψτε μου να κλείσω τούτο το κείμενο εστιάζοντας σε κάτι που δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Διακρίνω μια μεγάλη ικανοποίηση και σούπερ διάθεση για τους ανταγωνιστές της ΑΕΚ για το πρόγραμμα και περισσότερο από την πλευρά της ομάδας του Φαλήρου. Προφανώς και δεν είναι παράλογο να ήθελαν την Ένωση πρεμιέρα στο γήπεδό τους γιατί έχει και μπόνους η ομάδα του Νίκολιτς και εκείνοι με νίκη (που είναι πιθανή εξέλιξη στο ματς μιας και είναι το φαβορί στην έδρα τους και ανταποκρίνονται μια χαρά με την ΑΕΚ και δεν ισχύει το αντίθετο). Αλλά αυτό απέχει από το ότι δεδομένα θα κερδίσουν και θα βρίσκονται πρώτοι το Πάσχα, κάτι το οποίο και να συμβεί, θα φέρει τον έναν εκ των δυο αντιπάλων του Δικέφαλου, τον Ολυμπιακό, μόλις στον πόντο μπροστά της... Απλά όπως σκέφτεται κανείς το ενδεχόμενο της νίκης συνετό θα ήταν να σκεφτεί και το ανάποδο, κακό σενάριο, λέω εγώ τώρα...