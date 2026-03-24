Δεν πήγε καλά το παιχνίδι της Κυριακής για τον Ολυμπιακό - κόντρα στην ΑΕΛ Novibet - και όπως ήταν φυσικό κανένας δεν ήταν ευχαριστημένος μετά το 0-0.

Νεύρα, στεναχώρια, ενόχληση αλλά και πίστη. Αυτά είναι τέτοια στοιχεία που μπορούν να καταγραφούν σε σχέση με το κλίμα στην ομάδα του Ολυμπιακού μετά το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet.

Αυτό το στείρο σκορ φυσικά και δεν άρεσε σε κανέναν. Χαρακτηριστικά ήταν τα νεύρα του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στην ανάπαυλα αλλά και μετά τον αγώνα (όπου δεν είχε να πει και τόσα πολλά προς τους ποδοσφαιριστές του τουλάχιστον σε εκείνη την φάση), γεγονός το οποίο αντιλήφθηκαν φυσικά οι παίκτες του. Από εκεί και πέρα υπήρχε και στεναχώρια αλλά και ενόχληση που δεν βγήκε το ματς στην ομάδα έπειτα από 35 τελικές προσπάθειες (συμπεριλαμβανομένων και τετ α τετ αλλά και της φάσης με το σουτ του Ποντένσε στο δοκάρι).

Εκτός αυτού ωστόσο υπήρξε και η πίστη ότι η ομάδα θα αλλάξει. Στην παρούσα φάση δεν έχει κριθεί τίποτα και υπάρχουν μπροστά τα play offs όπου εκεί ο Ολυμπιακός με άλλη αγωνιστική εικόνα και ξεκάθαρα πολύ πιο μεγάλη επιθετική αποτελεσματικότητα θα διεκδικήσει στο να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του πάντα σε σχέση με τον στόχο της κατάκτησης του Πρωταθλήματος.

Φυσικά το αγωνιστικό του πρόσωπο θα πρέπει να είναι σαφώς πιο καλό. Να θυμίσουμε πώς στα φετινά ντέρμπι ο Ολυμπιακός έχει νικήσει μόνο την ΑΕΚ, οπότε τα αποτελέσματά του απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα από αυτά που είχε στην διάρκεια της regular season.