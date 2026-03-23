Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τα διάφορα κομμάτια που φτιάχνουν το παζλ του φετινού Ολυμπιακού.

Το κυρίαρχο θέμα στον φετινό Ολυμπιακό είναι προφανώς το επιθετικό πρόβλημα. Όλα τα άλλα προς συζήτηση, είτε τα χθεσινά, με τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ που θα τις σχολιάσω στην εκπομπή στο you tube , είτε τα (διάφορα) παλιότερα, είναι «να είχαμε να λέγαμε».

Ας είμαστε ρεαλιστές: ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε 34 η,…134 τελικές χθες με τη Λάρισα, αλλά καθαρές ευκαιρίες για γκολ είχε μόνο τρεις, του Ζέλσον στην αρχή, του Ταρέμι και το δοκάρι του Ποντένσε. Ναι, ήταν ωραίο το ψηλοκρεμαστό του Ποντένσε, ναι ήταν από κοντά δύο προβολές των Ελ Κααμπί και Κλέϊτον στις σέντρες του Μπρούνο, αλλά καθαρές ευκαιρίες δεν ήταν. Και με τρεις καθαρές ευκαιρίες για γκολ, δεν μπορείς να είσαι καθόλου σίγουρος ότι θα κερδίσεις ένα παιχνίδι. Άσε που είχε κι η Λάρισα μία, κι ευτυχώς που ο Τζολάκης, όπως σχεδόν πάντα, ενήργησε άριστα.

Εδώ τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 26 ολόκληρες αγωνιστικές και ο Ολυμπιακός έχει βάλει έξι γκολ λιγότερα από τον Λεβαδειακό, που εδώ και ενάμιση μήνα δεν υπάρχει-κι ένα γκολ παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στο φετινό πρωτάθλημα...Εδώ οι δύο βασικοί εξτρέμ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, ο Ποντένσε κι ο Ζέλσον έχουν πετύχει όλα κι όλα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα, από δύο καθένας! Με τους δύο βασικούς στόπερ, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, να έχουν πετύχει τρία…

Το δε επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν έχει μία αιτία. Είναι ο πολλές φορές προβλέψιμος τρόπος παιχνιδιού, είναι το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα όλων (!!!) των κυνηγών, είναι ακόμη ακόμη κι η νοοτροπία να βάλω εγώ το γκολ και να γίνω ήρωας, κάτι για το οποίο δεν θα σταματήσω να γράφω, πολύ απλά γιατί καταστρέφει πράγματα και κανείς «αρμόδιος» στον Ολυμπιακό δεν κάνει τίποτα για να το σταματήσει. Έστω να βάλει χέρι σε κάποιον.

Διότι ο Ολυμπιακός χθες μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο η Λάρισα έχει δεχθεί πολλά γκολ από πολλές ομάδες. Τι έκανε, όμως, ο Ζέλσον όταν έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο του μέσα στην αντίπαλη περιοχή; Αντί να πασάρει δεξιά του στον αμαρκάριστο Ταρέμι για να βάλει ο σέντερ φορ ένα εύκολο γκολ, πήγε να το παίξει ήρωας ο Πορτογάλος. Και τι κατάφερε; Να αποτύχει παταγωδώς να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, να τον γεμίσει αυτοπεποίθηση αφού στο ντεμπούτο του έβγαλε τε τα τετ μέσα στο Καραϊσκάκη στο 6ο λεπτό, να γεμίσει ο ίδιος άγχος από την αδυναμία του να σκοράρει κάτι που φάνηκε στη συνέχεια από την όλη του απόδοση και πάνω απ΄ όλα να στερήσει από την ομάδα του από αυτό το οποίο είναι το οξυγόνο της, ένα γρήγορο γκολ. Η ΑΕΚ πώς πήρε το τρίποντο χθες; Επειδή άνοιξε το σκορ στο 5’ κι όλα έγιναν στη συνέχεια πιο εύκολα.

Δείτε τη φωτογραφία.

Με αυτά και με αυτά, ο Ζέλσον, που μόλις ανανέωσε το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό για 1,2 εκ. Ευρώ ετησίως, έχει μία ασίστ στη φετινή σεζόν!!! Επαναλαμβάνω μία, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη.

Τέλος πάντων, δεν είναι το κύριο πρόβλημα αυτό στον φετινό Ολυμπιακό. Αλλά ένα αυτό, ένα το άλλο, ένα ότι ο Ποντένσε κι ο Τσικίνιο έχουν να βάλουν γκολ από το Νοέμβριο κλπ, κλπ, φτιάχνουν το όλο παζλ. Βάλτε στο μυαλό σας, τις εκτελέσεις των στατικών φάσεων στο χθεσινό παιχνίδι. Σε 10 κόρνερ και δύο φάουλ έξω από την περιοχή. Αρχικά κάτι κομπίνες απογοητευτικού επιπέδου. Μετά εκτελέσεις που ήταν περισσότερο γιόμες. Σε 12 «στημένα» απειλή υπήρξε μία φορά στην κεφαλιά του Μπιανκόν, που κι αυτός τι έκανε, έστειλε την μπάλα πάνω στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Για την διαιτησία, μία κουβέντα μόνο: Στα πρώτα 45 λεπτά χθες, η Λάρισα έκανε, κατά τον διαιτητή Βεργέτη, δύο φάουλ στους παίκτες του Ολυμπιακού!!! Η Λάρισα, που με την Κηφισιά είναι οι ομάδες με μακράν τα περισσότερα φάουλ και τις μακράν περισσότερες κάρτες στο πρωτάθλημα.

Αλλά όταν ο Λανουά τιμωρεί τον κάθε Βεργέτη για ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί όχι, στο επόμενο παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό να δίνει μόνο δύο φάουλ σε ένα ημίχρονο…

Άσχετο:

Από εδώ, από το gazzetta, έγραφα από το Δεκέμβριο για το ποδοσφαιρικό έγκλημα να μην πει ο Μεντιλίμπαρ στον Ελ Κααμπί να πάρει μία κίτρινη κάρτα στον τελευταίο αγώνα του πριν το Κόπα Άφρικα, με τον Άρη, έτσι ώστε να εξέτιε την ποινή του ακριβώς όταν έλειπε στο Μαρόκο. Και να πώς ήρθε χθες το πράγμα κι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει στον πάγκο 60 λεπτά τον καλύτερο του σκόρερ, φοβούμενος ότι θα πάρει κάρτα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τα τραγικά λάθη που κάνεις, τα βρίσκεις μπροστά σου. Και εν τέλει τα πληρώνεις.

Τι να λέμε, όμως. Βαρέθηκα να γράφω και να λέω όλη την εβδομάδα πόσο επικίνδυνος αντίπαλος είναι η Λάρισα και ο Παντελίδης προσωπικά. Ανέλυα, κατέγραφα αποτελέσματα, εξηγούσα, αλλά ποιος ασχολείται με αυτά. Στο Ρέντη πήραν το διήμερο ρεπό τους Δευτέρα-Τρίτη κι όλα καλά. Και ξεκίνησε το παιχνίδι κι έβλεπες μία ομάδα που μπήκε μέσα στη χαλαρότητα, με κακές επιλογές, με επιπόλαιες αποφάσεις, πραγματικά δεν καταλάβαινες τι γινόταν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένας από τους τρόπους που πήγε χθες ο Ολυμπιακός ήταν τα σουτ του Σιπιόνι και του Μουζακίτη από το ύψος της περιοχής. Δέκα έκαναν και οι δύο μαζί, το ένα χειρότερο από το άλλο. Μοναδικό που απείλησε ήταν ένα που κόντραρε και η μπάλα έφυγε κόρνερ λίγο έξω από το δοκάρι του γκολκίπερ της Λάρισας. Κι ένας άλλος τρόπος ήταν τα ψαλιδάκια που επιχειρούσαν ο Ταρέμι κι ο Ελ Κααμπί χωρίς ποτέ να βρουν την μπάλα

Μιλάμε για απελπισμένους τρόπους να βρεις γκολ. Ψαλιδάκια που μπαίνουν μία φορά τον χρόνο. Και σουτ εκτός περιοχής που μπαίνουν επίσης μία φορά τον χρόνο, κι αυτές μόνο από τον Ελ Κααμπί όταν είναι στα καλύτερα του, που τώρα δεν είναι. Κι όχι από τον Σιπιόνι, τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ να σκοράρει….

Και για το τέλος ένα ιμότζι