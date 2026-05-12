Μικρή φίλη της ΑΕΚ στη Ζυρίχη έπαιξε τον ύμνο με το βιολοντσέλο της λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου

Υπέροχο βίντεο με μικρή φίλαθλο της ΑΕΚ να πανηγυρίζει με το βιολοντσέλο της στη Ζυρίχη την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση.

Οι Ενωσίτες πανηγυρίζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ.

Τα νέα για τον θρίαμβο των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς στη Super League έφθασαν μέχρι τη Ζυρίχη, με μια μικρή φίλαθλο των «κιτρινόμαυρων» να τιμά με τον δικό της τρόπο την προσπάθεια της αγαπημένης της ομάδας.

Μέσα από βίντεο που κοινοποίησε στα social media η μητέρα της, φαίνεται η ίδια να παίζει στο βιολοντσέλο της τον ύμνο του συλλόγου, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της αίθουσας συναυλιών για να δώσει τη δική της παράσταση στην ελβετική πρωτεύουσα.