Κόντης: «Πιο σημαντικό είναι ότι το απολαμβάνουμε»

Ο Χρήστος Κόντης περιέγραψε το κλίμα στον ΟΦΗ επί ημερών του και ρωτήθηκε για την ολοκληρωτική αλλαγή εικόνας της ομάδας επί ημερών του.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Χρήστος Κόντης… έκοψε στα δύο το παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης». «Δεν ήταν εύκολη νίκη αλλά μια νίκη με δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε ένα παιχνίδι που είχαμε καιρό να κάνουμε. Ήμασταν κυριαρχικοί, δημιουργήσαμε και καταφέραμε να προηγηθούμε. Το δεύτερο ανήκε στον Άρη ο οποίος μας έβαλε πίεση. Σαν ομάδα αμυνθήκαμε καλά, με αυτοθυσία κι έτσι όπως πρέπει να αμύνεται μια ομάδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για το ότι είμαστε στο 5-8».

Εκεί ρωτήθηκε για τις δικές του παρεμβάσεις και την ολοκληρωτική αλλαγή εικόνας του ΟΦΗ επί ημερών του. «Εγώ προπονώ, οι παίκτες παίζουν και όλοι μαζί το απολαμβάνουμε. Αυτό που κάνουμε σαν προπονητές είναι να δίνουμε μια κατεύθυνση, μια καθοδήγηση για το πώς πρέπει να παίζουμε βάσει των χαρακτηριστικών των παικτών που διαθέτουμε. Είδαμε ότι κάποια πράγματα δεν έβγαιναν και αποφασίσαμε να αλλάξαμε τον σχηματισμό. Αυτό μας βγαίνει κι έχουμε καλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε, συνεχίζουμε να έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι το απολαμβάνουμε. Χαίρεται ο παίκτης, χαίρεται ο θεατής κι έτσι πορευόμαστε».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ πήρε τους 23 από τους 32 βαθμούς του στον δεύτερο γύρο απάντησε ότι... «σε κάποια φάση ή κερδίζαμε ή χάναμε. Τώρα τελευταία κάναμε δύο ισοπαλίες. Άρα όταν κερδίζεις σκαρφαλώνεις στη βαθμολογία. Το πιο σημαντικό για μένα, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος, δεν μου αρέσει να χάνω και να παίζω πάντα για τη νίκη, είναι ότι αυτό προσπάθησα να περάσω στους παίκτες μου και τους χαρακτηρίζει».

Σχετικά με το αν η ομάδα του μπορεί να αντέξει την πίεση των Playoff παράλληλα με τον τελικό του Κυπέλλου, σημείωσε πως… «θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι από τα δύο παιχνίδια πριν τον τελικό θα είναι η προετοιμασία μας για τον τελικό. Δίνοντας τον καλύτερο εαυτό και προσπαθώντας να κερδίσουμε παιχνίδια γιατί στόχος μας είναι και η 5η θέση και θα παλέψουμε γι’ αυτό. Να κάνουμε ότι περισσότερο μπορούμε και παράλληλα να προετοιμάσουμε την ομάδα για τον τελικό».