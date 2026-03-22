Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1: Το γκολ του Ουρτάδο στο 95'!
Το γκολ του Ουρτάδο στο 95' που έδωσε την τεράστια νίκη στον Βόλο εναντίον του ΠΑΟΚ.
Η έκπληξη της χρονιάς ενδεχομένως έγινε στο Πανθεσσαλικό και είχε τη σφραγίδα του Ουρτάδο. Στο 95' από κόρνερ του ΠΑΟΚ, ο Βόλος έβγαλε άμυνα, ο Ντεσπόντοφ είχε τον έλεγχό της, αλλά πήγε στη φάση ερασιτεχνικά, ο Ουρτάδο βγήκε τετ α τετ και πέρασε τον Τσιφτσή για το τελικό 2-1.
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
