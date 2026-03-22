Ολυμπιακός: Η αχίλλειος πτέρνα και το πολύ δυνατό κομμάτι

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο Gazzetta τα δεδομένα για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λάρισα.

Επιχειρώντας να κάνουμε μία ανάλυση του τελευταίου αντίπαλου του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, θα καταλήξουμε σε δύο πράγματα: η Λάρισα έχει αχίλλειο πτέρνα, αλλά έχει και ένα πολύ δυνατό κομμάτι.

Η αδυναμία που παρουσιάζει έχει να κάνει με το ότι δέχεται αρκετά εύκολα γκολ στα πρώτα κιόλας λεπτά των αγώνων της! Αν δηλαδή ένας αντίπαλος μπει δυνατά και αποφασιστικά κι έχει ευστοχία, δεν είναι δύσκολο να της ανοίξει το σκορ. Κι όχι μόνο αυτό, μπορεί να της βάλει και δύο, ακόμη και τρία γκολ μαζεμένα μέσα στα πρώτα 10-15 λεπτά, κάνοντας έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για το τρίποντο.

Είναι κάτι που συνέβαινε από την αρχή της σεζόν και που δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει ούτε ο Παντελίδης, παρότι κατά κοινή ομολογία έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά σε αυτές τις 12 αγωνιστικές που βρίσκεται στο τιμόνι της. Μπορούμε να καταγράψουμε εννιά παιχνίδια, στα οποία μάλιστα είχε οκτώ ήττες…

ΑΕΚ-ΑΕΛ 1-0 με το γκολ στο 5’

ΟΦΗ-ΑΕΛ 3-0 με τα δύο πρώτα γκολ στο 3’ και στο 7’

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1 με το 0-1 στο 14’

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4 με το 0-1 στο 2’

ΑΕΛ-ΟΦΗ 1-2 με τα γκολ του ΟΦΗ στο 9’ και στο 15’

ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2 με το 0-1 στο 17’

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 4-1 (Κύπ) με τα τρία πρώτα γκολ στο 2΄, στο 12’ και στο 17’!

ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2 με το 0-1 στο 1’!

ΑΕΛ-Βόλος 2-5 με το 0-1 στο 3’

Η σχετική διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία διότι ξέρουμε όλοι ότι αν ο Ολυμπιακός ανοίξει γρήγορα το σκορ, πάρα πολύ δύσκολα του ξεφεύγει η νίκη.

Από την άλλη, η Λάρισα είναι μία ομάδα που εάν ανοίξει η ίδια το σκορ, μπορεί να γίνει πάρα πολύ σκληρό καρύδι για να το σπάσεις! Βλέπε…

ΠΑΟ-ΑΕΛ 1-1 με το 0-1 στο 46’

Βόλος-ΑΕΛ 0-2

ΑΕΛ-Σέρρες 1-0

ΑΕΛ-Άρης 1-0

Κηφισιά-ΑΕΛ 1-1 με το 0-1 στο 55’

ΑΕΛ-ΠΑΟ 2-2 με το 1-0 στο 37’

Σέρρες-ΑΕΛ 0-2

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1 με το 1-0 στο 51’

Άρα, εδώ παρατηρούμε ότι στα οκτώ παιχνίδια στα οποία άνοιξε το σκορ η Λάρισα, στο τέλος είχε τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Δεν έχασε κανένα! Ούτε καν τα δύο με τον Παναθηναϊκό.

Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ένας μπούσουλας για τον Ολυμπιακό. Αν η ΑΕΛ του ανοίξει το σκορ, θα έχει να ανέβει ένα βουνό…

Άσχετο: Απολύτως βασικός είναι στην Πάρμα ο Στρεφέτσα, κι αυτό κάτι δείχνει, αλλά εξίσου κάτι δείχνει ότι σε κανένα από τα εφτά παιχνίδια του στο Καμπιονάτο δεν έχει σκοράρει. Πάει δηλαδή για μία σεζόν στην οποία έχει στο ενεργητικό του ένα γκολ, το τρίτο στο 3-0 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ, όταν ο αντίπαλος γκολκίπερ του είχε δώσει την μπάλα με κραυγαλέο λάθος.

Μη είστε καθόλου σίγουροι ότι το Ιράν θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι. Ο Ταρέμι αύριο πάει στην Τουρκία, στην Ατάλεια, για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα της χώρας του που θα λάβει μέρος σε τετραεθνές τουρνουά στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα τελικά του Μουντιάλ.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο αντίπαλους της Εθνικής του Ιράν θα είναι η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, τον οποίο θα έχει αντίπαλο στο τέλος του μήνα ο Ταρέμι. Έγινε τις προάλλες και η σχετική πλάκα ανάμεσα τους, στο Ρέντη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι